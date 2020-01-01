У місті на Волині знайшли повішеним чоловіка
Сьогодні, 15:37
У Рожищі на вулиці Граничній знайшли повішеним чоловіка.
Його виявила колишня дружина 27 лютого, вона й зателефонувала у поліцію, - про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
За словами правоохоронців, чоловік 1957 року народження зловживав алкоголем, жив сам.
Його тіло знайшли у підсобному приміщенні. Передсмертної записки він не залишив.
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Його виявила колишня дружина 27 лютого, вона й зателефонувала у поліцію, - про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
За словами правоохоронців, чоловік 1957 року народження зловживав алкоголем, жив сам.
Його тіло знайшли у підсобному приміщенні. Передсмертної записки він не залишив.
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