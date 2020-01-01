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У місті на Волині знайшли повішеним чоловіка

У місті на Волині знайшли повішеним чоловіка
У Рожищі на вулиці Граничній знайшли повішеним чоловіка.

Його виявила колишня дружина 27 лютого, вона й зателефонувала у поліцію, - про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.

За словами правоохоронців, чоловік 1957 року народження зловживав алкоголем, жив сам.

Його тіло знайшли у підсобному приміщенні. Передсмертної записки він не залишив.

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Теги: суїцид, Рожище
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