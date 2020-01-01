У місті на Волині знайшли повішеним чоловіка





Його виявила колишня дружина 27 лютого, вона й зателефонувала у поліцію, - про це



За словами правоохоронців, чоловік 1957 року народження зловживав алкоголем, жив сам.



Його тіло знайшли у підсобному приміщенні. Передсмертної записки він не залишив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Граничній знайшли повішеним чоловіка.Його виявила колишня дружина 27 лютого, вона й зателефонувала у поліцію, - про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.За словами правоохоронців, чоловік 1957 року народження зловживав алкоголем, жив сам.Його тіло знайшли у підсобному приміщенні. Передсмертної записки він не залишив.

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