У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi

В місті Луцьку пропонують забезпечити вільний доступ лучан та гостей міста до мережі інтернет.Таку петицію зареєструвалав Єдиній системі місцевих петицій."Луцьк - місто втілення хороших ідей . А без чого не може жити сучасна людина? Звичайно ж, без інтернету. Моя пропозиція - логічно облаштувати вільними точками доступу wi-fi наше місто. Попри те,що інтернет відіграє важливу роль в житті переважної більшості населення, не кожен має можливість оплачувати якісний мобільний доступ до інтернету", - йдеться в тексті петиції.Тому, на думку лучанки, цей проєкт допоможе вирішити проблеми багатьох людей.