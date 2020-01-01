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У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi

У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi
В місті Луцьку пропонують забезпечити вільний доступ лучан та гостей міста до мережі інтернет.

Таку петицію зареєструвала Вікторія Приц в Єдиній системі місцевих петицій.

"Луцьк - місто втілення хороших ідей . А без чого не може жити сучасна людина? Звичайно ж, без інтернету. Моя пропозиція - логічно облаштувати вільними точками доступу wi-fi наше місто. Попри те,що інтернет відіграє важливу роль в житті переважної більшості населення, не кожен має можливість оплачувати якісний мобільний доступ до інтернету", - йдеться в тексті петиції.

Тому, на думку лучанки, цей проєкт допоможе вирішити проблеми багатьох людей.

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Теги: Луцьк, петиція
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