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«Волинь» програла чемпіону Молдови

«Волинь» програла чемпіону Молдови
«Волинь» в рамках підготовки до весняної частини чемпіонату України у Першій лізі зіграли спаринг проти тираспольського "Шерифа".

Тренерський штаб дав можливість зіграти усім молодим гравцям, які поїхали з командою на турецький збір, - пише пресслужба луцького клубу.

Також приємною новиною для волинян стало повернення після ушкодження одного із зимових новачків – Ярослава Конкольняка.

Долю першого тайму вирішив гол постійних учасників єврокубків під кінець першого тайму – його автором став Петер Уілсон. Після перерви він оформив «дубль», а під завісу зустрічі Вадим Пайрель встановив кінцевий рахунок гри – 3:0.

«Незважаючи на підсумковий результат, я залишився дуже задоволений грою нашої команди, особливо у першому таймі. Проти настільки досвідченого суперника наші молоді хлопці взагалі вперше, і те, як вони себе проявили, граючи без замін увесь матч після дуже великих навантажень, які вони отримують на зборах – багато чого вартує. Зважаючи на те, що це гравці 2000, 2001, 2002 років народження, за подальшого прогресу вони можуть мати чудове футбольне майбутнє», - прокоментував гру головний тренер «Волині» Андрій Тлумак.

У складі «Волині» на поле вийшли Харченко, Мартинюк, Ульянов, Болденков, Конкольняк, Рябов, Кизилатеш, Кобзар, Волошинович (гравець на перегляді, 46), Карпенко, Гарсієв.

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Теги: Волинь, футбол
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