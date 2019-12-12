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Волинські вчителі складали ЗНО. ВІДЕО

Волинські вчителі складали ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні вчителі початкової школи здавали зовнішнє незалежне оцінювання. ЗНО відбулось у рамках першого етапу цьогорічної сертифікації освітян.

Про це розповіла завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Алла Корнейко, йдеться у сюжеті "Суспільного".

Вчитель комунального закладу освіти Микола Гурин приїхав із села Сокіл Рожищенського району. Розповів: у школі працює 28 років, нині викладає у третьому класі, прагне до самовдосконалення – тому нині у Луцьку складатиме ЗНО.

"Я думаю, що 50 років це не рубіж, щоб моя трудова педагогічна діяльність завершувалась. Хочеться досягати нових вершин, самовдосконалюватись, розвиватися і втілювати нові методи роботи в школі", - каже вчитель Микола Гурин.

О 10:15 розпочав роботу пункт тестування. 5 кабінетів в приміщенні Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти підготували для проведення ЗНО. В кожній аудиторії - по 15 учасників і 2 працівника пункту тестування.

У тестових зошитах 100 завдань з різних предметів, каже Алла Корнейко.

"Завдання, які стосуються педагогіки партнерства, роботи вчителів з батьками. Є завдання, які стосуються методики організації освітнього процесу. Є завдання на знання теоретичного матеріалу", - зауважила завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Алла Корнейко.

На участь в ЗНО зареєструвалось 76 педагогів з усієї області, каже Алла Корнейко. Як готувалися до іспитів, розповідають вчительки Антоніна Цьок та Оксана Максимчук.

"Багато теоретичного матеріалу ми вже вивчили, впроваджуючи його у наше навчання. А решта – пішла у шкільну бібліотеку, взяла географію і біологію і повторила за 10 та 11 класи матеріал. Так і готуємось", - каже вчителька початкових класів Антоніна Цьок.

"Свідомо налаштувалась, наважилась і за зразком своїх колег – ризикнула. Зареєструвалась вчасно. Перш за все, хочу відчути свої сили, перевірити себе. Хочеться впроваджувати нову українську школу і розуміти, що ти розповідаєш людям і що ти пропагуєш людям", - розповіла Оксана Максимчук.

Іванна Бугайчук каже: викладає у Луцькому ліцеї № 27, має стаж 5 років, це друге ЗНО у її житті. З процедурою знайома. В кабінет зайде з трьома предметами.

"З листом – викликом, в якому прописаний мій номер реєстраційний, паспорт та чорна кулькова ручка. Хвилювання більше ніж тоді, тому що це дуже важливий крок у житті. Я перевіряю, чи досягла чогось вищого", - ділиться враженнями вчителька початкових класів Іванна Бугайчук.

О 10:45 двері тестувального пункту у Луцьку зачинились. У вчителів було 180 хвилин на виконання ста тестових завдань. Результати ЗНО будуть відомі 19 березня. Ті педагоги, хто набере менше, ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів, не зможуть взяти участі у наступному етапі сертифікації, сказала Алла Корнейко.




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Теги: ЗНО, Волинь, вчителі
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савок і Пенсія))))))))))))))
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