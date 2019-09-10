Сьогодні у Луцьку молитимуться за подолання коронавірусу, охочих запрошують долучатися





Про це повідомила прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.



Молебень за подолання коронавірусу митрополит Михаїл відправить на завершення Божественної літургії, десь після 11:30. Після цього на соборному майдані відбудеься відзначення заговин (запустів) на Великий піст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні, 1 березня, молитимуться за подолання коронавірусу.Про це повідомила прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.Молебень за подолання коронавірусу митрополит Михаїл відправить на завершення Божественної літургії, десь після 11:30. Після цього на соборному майдані відбудеься відзначення заговин (запустів) на Великий піст.

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