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Сьогодні у Луцьку молитимуться за подолання коронавірусу, охочих запрошують долучатися

Сьогодні у Луцьку молитимуться за подолання коронавірусу, охочих запрошують долучатися
У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні, 1 березня, молитимуться за подолання коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.

Молебень за подолання коронавірусу митрополит Михаїл відправить на завершення Божественної літургії, десь після 11:30. Після цього на соборному майдані відбудеься відзначення заговин (запустів) на Великий піст.

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Теги: Луцьк, коронавірус, Михаїл, молебень, служба
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Коментарі 1
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Ну так - масове скупчення і коли у нас в Україні простий грип майже епідемія і запрошують зібратись? Нічого кращого не придумали?!
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