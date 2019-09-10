Сьогодні у Луцьку молитимуться за подолання коронавірусу, охочих запрошують долучатися
Сьогодні, 10:05
У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні, 1 березня, молитимуться за подолання коронавірусу.
Про це повідомила прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Молебень за подолання коронавірусу митрополит Михаїл відправить на завершення Божественної літургії, десь після 11:30. Після цього на соборному майдані відбудеься відзначення заговин (запустів) на Великий піст.
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Про це повідомила прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Молебень за подолання коронавірусу митрополит Михаїл відправить на завершення Божественної літургії, десь після 11:30. Після цього на соборному майдані відбудеься відзначення заговин (запустів) на Великий піст.
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Коментарі 1
Ну так - масове скупчення і коли у нас в Україні простий грип майже епідемія і запрошують зібратись? Нічого кращого не придумали?!
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