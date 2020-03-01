В Україні «декомунізують» шкільний предмет
Сьогодні, 06:10
Предмет Захист Вітчизни залишається одним з проявів радянської парадигми.
Про це пише Народна правда.
В українських школах хочуть "декомунізувати" назву шкільного предмета Захист Вітчизни. Тепер школярі вивчатимуть предмет Захист України. Попередню назву в міністерстві вважають "радянським".
Як повідомляється, з 1 вересня 2020 року в українських школах вивчатимуть оновлений предмет Захист України замість Захисту Вітчизни.
Предмет Захист Вітчизни залишається одним з проявів радянської парадигми, вважає міністр освіти й науки Ганна Новосад.
"Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не змогли змінити абсолютно радянську назву предмету Захист Вітчизни на Захист України. Це важливий акцент, і я рада, що ми, нарешті, його поставили", – заявила міністр.
Зазначимо, предмет Захист України обов’язковий для вивчення в 10-11 класах. Викладається з метою надати знання і вміння для оборони країни, а також навчити дії у надзвичайних ситуаціях. Предмет вивчається на уроках і під час навчально-польових та навчально-тренувальних занять.
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Про це пише Народна правда.
В українських школах хочуть "декомунізувати" назву шкільного предмета Захист Вітчизни. Тепер школярі вивчатимуть предмет Захист України. Попередню назву в міністерстві вважають "радянським".
Як повідомляється, з 1 вересня 2020 року в українських школах вивчатимуть оновлений предмет Захист України замість Захисту Вітчизни.
Предмет Захист Вітчизни залишається одним з проявів радянської парадигми, вважає міністр освіти й науки Ганна Новосад.
"Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не змогли змінити абсолютно радянську назву предмету Захист Вітчизни на Захист України. Це важливий акцент, і я рада, що ми, нарешті, його поставили", – заявила міністр.
Зазначимо, предмет Захист України обов’язковий для вивчення в 10-11 класах. Викладається з метою надати знання і вміння для оборони країни, а також навчити дії у надзвичайних ситуаціях. Предмет вивчається на уроках і під час навчально-польових та навчально-тренувальних занять.
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