В Україні «декомунізують» шкільний предмет





Про це



В українських школах хочуть "декомунізувати" назву шкільного предмета Захист Вітчизни. Тепер школярі вивчатимуть предмет Захист України. Попередню назву в міністерстві вважають "радянським".



Як повідомляється, з 1 вересня 2020 року в українських школах вивчатимуть оновлений предмет Захист України замість Захисту Вітчизни.



Предмет Захист Вітчизни залишається одним з проявів радянської парадигми, вважає міністр освіти й науки Ганна Новосад.



"Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не змогли змінити абсолютно радянську назву предмету Захист Вітчизни на Захист України. Це важливий акцент, і я рада, що ми, нарешті, його поставили", – заявила міністр.



Зазначимо, предмет Захист України обов’язковий для вивчення в 10-11 класах. Викладається з метою надати знання і вміння для оборони країни, а також навчити дії у надзвичайних ситуаціях. Предмет вивчається на уроках і під час навчально-польових та навчально-тренувальних занять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Предмет Захист Вітчизни залишається одним з проявів радянської парадигми.Про це пише Народна правда.В українських школах хочуть "декомунізувати" назву шкільного предмета Захист Вітчизни. Тепер школярі вивчатимуть предмет Захист України. Попередню назву в міністерстві вважають "радянським".Як повідомляється, з 1 вересня 2020 року в українських школах вивчатимуть оновлений предмет Захист України замість Захисту Вітчизни.Предмет Захист Вітчизни залишається одним з проявів радянської парадигми, вважає міністр освіти й науки"Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не змогли змінити абсолютно радянську назву предмету Захист Вітчизни на Захист України. Це важливий акцент, і я рада, що ми, нарешті, його поставили", – заявила міністр.Зазначимо, предмет Захист України обов’язковий для вивчення в 10-11 класах. Викладається з метою надати знання і вміння для оборони країни, а також навчити дії у надзвичайних ситуаціях. Предмет вивчається на уроках і під час навчально-польових та навчально-тренувальних занять.

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