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В Україні «декомунізують» шкільний предмет

В Україні «декомунізують» шкільний предмет
Предмет Захист Вітчизни залишається одним з проявів радянської парадигми.

Про це пише Народна правда.

В українських школах хочуть "декомунізувати" назву шкільного предмета Захист Вітчизни. Тепер школярі вивчатимуть предмет Захист України. Попередню назву в міністерстві вважають "радянським".

Як повідомляється, з 1 вересня 2020 року в українських школах вивчатимуть оновлений предмет Захист України замість Захисту Вітчизни.

Предмет Захист Вітчизни залишається одним з проявів радянської парадигми, вважає міністр освіти й науки Ганна Новосад.

"Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не змогли змінити абсолютно радянську назву предмету Захист Вітчизни на Захист України. Це важливий акцент, і я рада, що ми, нарешті, його поставили", – заявила міністр.

Зазначимо, предмет Захист України обов’язковий для вивчення в 10-11 класах. Викладається з метою надати знання і вміння для оборони країни, а також навчити дії у надзвичайних ситуаціях. Предмет вивчається на уроках і під час навчально-польових та навчально-тренувальних занять.

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Теги: школа, навчання, захист вітчизни
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