12-річний співак з Волині переміг у конкурсі у Лондоні

Максимко Ткачук із Турійського району виборов перемогу у співочому конкурсі серед учасників інших країн світу у Лондоні.



Про це інтернету-виданню "Волинь Нова" Лариса Володимирівна



Організатори конкурсу на сторінках Facebook зазначають його юний вік та наполегливість. Як розповіла бабуся хлопця Лариса Володимирівна, онук отримав два перших місця у двох номінаціях.



Йому вручили сертифікат для участі у фестивалі в Білорусі, а також запрошення на острів Мальта.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-річнийвиборов перемогу у співочому конкурсі серед учасників інших країн світу у Лондоні.Про це інтернету-виданню "Волинь Нова" розповіла бабуся хлопчикаОрганізатори конкурсу на сторінках Facebook зазначають його юний вік та наполегливість. Як розповіла бабуся хлопця Лариса Володимирівна, онук отримав два перших місця у двох номінаціях.Йому вручили сертифікат для участі у фестивалі в Білорусі, а також запрошення на острів Мальта.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію