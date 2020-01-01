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12-річний співак з Волині переміг у конкурсі у Лондоні

12-річний співак з Волині переміг у конкурсі у Лондоні
12-річний Максимко Ткачук із Турійського району виборов перемогу у співочому конкурсі серед учасників інших країн світу у Лондоні.

Про це інтернету-виданню "Волинь Нова" розповіла бабуся хлопчика Лариса Володимирівна

Організатори конкурсу на сторінках Facebook зазначають його юний вік та наполегливість. Як розповіла бабуся хлопця Лариса Володимирівна, онук отримав два перших місця у двох номінаціях.

Йому вручили сертифікат для участі у фестивалі в Білорусі, а також запрошення на острів Мальта.


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Теги: Лондон, переможець, волинянин
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