12-річний співак з Волині переміг у конкурсі у Лондоні
Сьогодні, 14:05
12-річний Максимко Ткачук із Турійського району виборов перемогу у співочому конкурсі серед учасників інших країн світу у Лондоні.
Про це інтернету-виданню "Волинь Нова" розповіла бабуся хлопчика Лариса Володимирівна
Організатори конкурсу на сторінках Facebook зазначають його юний вік та наполегливість. Як розповіла бабуся хлопця Лариса Володимирівна, онук отримав два перших місця у двох номінаціях.
Йому вручили сертифікат для участі у фестивалі в Білорусі, а також запрошення на острів Мальта.
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Про це інтернету-виданню "Волинь Нова" розповіла бабуся хлопчика Лариса Володимирівна
Організатори конкурсу на сторінках Facebook зазначають його юний вік та наполегливість. Як розповіла бабуся хлопця Лариса Володимирівна, онук отримав два перших місця у двох номінаціях.
Йому вручили сертифікат для участі у фестивалі в Білорусі, а також запрошення на острів Мальта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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