У Луцьку рятувальники «вирізали» водія вантажівки: чоловік, ймовірно, заснув за кермом





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Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, вночі



За кермом вантажівки перебував 58-річний житель Львова. Водій, ймовірно, заснув за кермом.



У результаті ДТП водій та пасажир транспортного засобу, 57-річний львів’янин, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Львівській у Луцьку вантажівка Mercedes-Benz врізалася у дерево. Внаслідок автопригоди травмувалося двоє людей.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області. Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, вночі рятувальники деблокували водія автомобіля , якого затиснуло всередині деформованими конструкціями кабіни внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Mercedes з деревом.За кермом вантажівки перебував 58-річний житель Львова. Водій, ймовірно, заснув за кермом.У результаті ДТП водій та пасажир транспортного засобу, 57-річний львів’янин, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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