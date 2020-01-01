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У Білорусі вперше вилікували хворого на коронавірус

У Білорусі вперше вилікували хворого на коронавірус
У Білорусі медикам вдалося вилікувати пацієнта з коронавірусом.

Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на МОН.

"У студента з Ірану отримано перший негативний результат на наявність РНК коронавируса", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я країни.

Іранський юнак був першою людиною в Білорусі, у якого було діагностовано це захворювання.

"На сьогоднішній момент пацієнт почувається задовільно", - запевнили в МОЗ.

Виписка запланована на кінець наступного тижня.

Всього в Білорусі було зареєстровано 6 випадків захворювання на коронавірус.

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Теги: Білорусь
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