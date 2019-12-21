Луцька «Волинь» не змогла подарувати тренеру перемогу на день народження

ФК «Волинь» зіграв ще один матч в рамках тренувального збору в Туреччині.Звітне протистояння розпочалося з привітання головного тренера «Волині»із днем народження, однак перемогу подарувати своєму наставнику футболісти не змогли, - повідомляє пресслужба клубу.Варто зазначити, гравці «Волині» зробили досить багато для перемоги – створили масу моментів, забили два голи, які не зарахувала бригада арбітрів та могли розраховувати на призначені пенальті у бік воріт суперників. Утім, замість цього – пропущений гол у другому таймі та мінімальна поразка – 0:1.Уже 11 березня наша команда зіграє останній спаринг на турецькому зборі – у наступному поєдинку «Волинь» зустрінеться із львівським «Рухом». А наступного дня «хрестоносці» повертатимуться додому, де готуватимуться до поєдинку Першої ліги із «Чорноморцем», який 21 березня відбудеться в Одесі.