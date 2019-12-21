Луцька «Волинь» не змогла подарувати тренеру перемогу на день народження
Сьогодні, 05:14
ФК «Волинь» зіграв ще один матч в рамках тренувального збору в Туреччині.
Звітне протистояння розпочалося з привітання головного тренера «Волині» Андрія Тлумака із днем народження, однак перемогу подарувати своєму наставнику футболісти не змогли, - повідомля
є пресслужба клубу.
Варто зазначити, гравці «Волині» зробили досить багато для перемоги – створили масу моментів, забили два голи, які не зарахувала бригада арбітрів та могли розраховувати на призначені пенальті у бік воріт суперників. Утім, замість цього – пропущений гол у другому таймі та мінімальна поразка – 0:1.
Уже 11 березня наша команда зіграє останній спаринг на турецькому зборі – у наступному поєдинку «Волинь» зустрінеться із львівським «Рухом». А наступного дня «хрестоносці» повертатимуться додому, де готуватимуться до поєдинку Першої ліги із «Чорноморцем», який 21 березня відбудеться в Одесі.
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Звітне протистояння розпочалося з привітання головного тренера «Волині» Андрія Тлумака із днем народження, однак перемогу подарувати своєму наставнику футболісти не змогли, - повідомля
є пресслужба клубу.
Варто зазначити, гравці «Волині» зробили досить багато для перемоги – створили масу моментів, забили два голи, які не зарахувала бригада арбітрів та могли розраховувати на призначені пенальті у бік воріт суперників. Утім, замість цього – пропущений гол у другому таймі та мінімальна поразка – 0:1.
Уже 11 березня наша команда зіграє останній спаринг на турецькому зборі – у наступному поєдинку «Волинь» зустрінеться із львівським «Рухом». А наступного дня «хрестоносці» повертатимуться додому, де готуватимуться до поєдинку Першої ліги із «Чорноморцем», який 21 березня відбудеться в Одесі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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