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У Нововолинську вночі молодик розтрощив вхідні двері супермаркета

У Нововолинську вночі молодик розтрощив вхідні двері супермаркета
Вночі 10-го березня розтрощили скло вхідних дверей супермаркета «Рідний край» в Нововолинську.

Як розповів підприємець Юрій Сиротюк, напередодні до нього з погрозами телефонував неодноразово та приходив до нового торгівельно-торважального центру «FORest» мешканець Нововолинська, - пише Буг.

Як розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, на камерах відеонагляду сепермаркету зафіксували, що о 3:52 молодик побив вікна. Особу встановили, відомості внесені до ЄРДР. Готується підозра за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Окрім того, в поліції розповіли, що чоловіку буде пред’явлена підозра за погрози вбивством (ч. 1 ст. 129 ККУ), які надходили на адресу дописувачки одного з місцевих сайтів. Він також обгрунтовано підозрюється в тому, що ввечері 7-го березня побив всі вікна в будинку на вулиці Олени Пчілки, 4 в Нововолинську. Відомомсті за ч. 1 ст. 296 ККУ внесені до ЄРДР.

Керівник поліції зазначив, що чоловікові проведуть судово-психіатричну експертизу.

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Теги: вікно, побиття, Нововолинськ
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