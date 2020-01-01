У Луцьку викрили магазин, який торгує вночі алкоголем





Про це повідомляє пресслужба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення складає від 1700 до 6800 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку "міні-маркеті", який знаходиться на проспекті Волі, 29А, потрапив до переліку торгівельних закладів, які продають алкогольні і слабоалкогольні напої у заборонений час.Про це повідомляє пресслужба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення складає від 1700 до 6800 грн.

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