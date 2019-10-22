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Всеукраїнський карантин: у «Волиньобленерго» просять передавати покази онлайн

Всеукраїнський карантин: у «Волиньобленерго» просять передавати покази онлайн
У «Волиньобленерго» просять передавати покази лічильників через онлайн-сервіси, а не особисто через Центрі обслуговування клієнтів.

Зазначається, що Центр обслуговування клієнтів, що знаходиться у Луцьку на вулиці Єршова, 4 (район авторинку), працюватиме у звичайному режимі, - інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».

Проте аби запобігти масовим скупчень людей, у компанії наполегливо рекомендують споживачам передавати покази не особисто в Центрі обслуговування клієнтів, а віддалено – через електронні сервіси.

Юридичним споживачам потрібно звернутися в Центр обслуговування клієнтів, аби підписати угоду для реєстрації в особистому кабінеті юридичної особи та отримати код активації. Послуга безкоштовна. У цьому онлайн-сервісі можна із свого комп’ютера, ноутбука чи смартфона віддалено передавати покази, а також формувати рахунки та акти.

Щоб вчасно передати покази, побутові споживачі уже зараз можуть зареєструватися у «Вайбер»-боті або в особистому кабінеті побутового споживача , завантажити у смартфон мобільний додаток «Особистий кабінет «Волиньобленерго» .

Також віддалено покази приймають за допомогою SMS на номер 093-177-00-67, через «Телеграм»-бот @pokazy_lutsk_bot, електронною поштою [email protected] або за номером кол-центру 0-800-21-01-31 чи за місцевими телефонними номерами.

Волинянам зауважують, що цього разу прийом показів стартує 30 березня і триватиме до 3 квітня.



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Теги: Волиньобленерго, покази, світло
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