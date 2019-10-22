Всеукраїнський карантин: у «Волиньобленерго» просять передавати покази онлайн





Зазначається, що Центр обслуговування клієнтів, що знаходиться у Луцьку на вулиці Єршова, 4 (район авторинку), працюватиме у звичайному режимі, - інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».



Проте аби запобігти масовим скупчень людей, у компанії наполегливо рекомендують споживачам передавати покази не особисто в Центрі обслуговування клієнтів, а віддалено – через електронні сервіси.



Юридичним споживачам потрібно звернутися в Центр обслуговування клієнтів, аби підписати угоду для реєстрації в особистому кабінеті юридичної особи та отримати код активації. Послуга безкоштовна. У цьому онлайн-сервісі можна із свого комп’ютера, ноутбука чи смартфона віддалено передавати покази, а також формувати рахунки та акти.



Щоб вчасно передати покази, побутові споживачі уже зараз можуть зареєструватися у «Вайбер»-боті або в особистому кабінеті побутового споживача , завантажити у смартфон мобільний додаток «Особистий кабінет «Волиньобленерго» .



Також віддалено покази приймають за допомогою SMS на номер 093-177-00-67, через «Телеграм»-бот @pokazy_lutsk_bot, електронною поштою



Волинянам зауважують, що цього разу прийом показів стартує 30 березня і триватиме до 3 квітня.







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