Всеукраїнський карантин: у «Волиньобленерго» просять передавати покази онлайн
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У «Волиньобленерго» просять передавати покази лічильників через онлайн-сервіси, а не особисто через Центрі обслуговування клієнтів.
Зазначається, що Центр обслуговування клієнтів, що знаходиться у Луцьку на вулиці Єршова, 4 (район авторинку), працюватиме у звичайному режимі, - інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».
Проте аби запобігти масовим скупчень людей, у компанії наполегливо рекомендують споживачам передавати покази не особисто в Центрі обслуговування клієнтів, а віддалено – через електронні сервіси.
Юридичним споживачам потрібно звернутися в Центр обслуговування клієнтів, аби підписати угоду для реєстрації в особистому кабінеті юридичної особи та отримати код активації. Послуга безкоштовна. У цьому онлайн-сервісі можна із свого комп’ютера, ноутбука чи смартфона віддалено передавати покази, а також формувати рахунки та акти.
Щоб вчасно передати покази, побутові споживачі уже зараз можуть зареєструватися у «Вайбер»-боті або в особистому кабінеті побутового споживача , завантажити у смартфон мобільний додаток «Особистий кабінет «Волиньобленерго» .
Також віддалено покази приймають за допомогою SMS на номер 093-177-00-67, через «Телеграм»-бот @pokazy_lutsk_bot, електронною поштою [email protected] або за номером кол-центру 0-800-21-01-31 чи за місцевими телефонними номерами.
Волинянам зауважують, що цього разу прийом показів стартує 30 березня і триватиме до 3 квітня.
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Зазначається, що Центр обслуговування клієнтів, що знаходиться у Луцьку на вулиці Єршова, 4 (район авторинку), працюватиме у звичайному режимі, - інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».
Проте аби запобігти масовим скупчень людей, у компанії наполегливо рекомендують споживачам передавати покази не особисто в Центрі обслуговування клієнтів, а віддалено – через електронні сервіси.
Юридичним споживачам потрібно звернутися в Центр обслуговування клієнтів, аби підписати угоду для реєстрації в особистому кабінеті юридичної особи та отримати код активації. Послуга безкоштовна. У цьому онлайн-сервісі можна із свого комп’ютера, ноутбука чи смартфона віддалено передавати покази, а також формувати рахунки та акти.
Щоб вчасно передати покази, побутові споживачі уже зараз можуть зареєструватися у «Вайбер»-боті або в особистому кабінеті побутового споживача , завантажити у смартфон мобільний додаток «Особистий кабінет «Волиньобленерго» .
Також віддалено покази приймають за допомогою SMS на номер 093-177-00-67, через «Телеграм»-бот @pokazy_lutsk_bot, електронною поштою [email protected] або за номером кол-центру 0-800-21-01-31 чи за місцевими телефонними номерами.
Волинянам зауважують, що цього разу прийом показів стартує 30 березня і триватиме до 3 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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