Розшукують 54-річного волинянина

Поліція розшукує зниклого 54-річного, жителя міста Ковель.Вранці 12 березня до поліції звернулися родичі волинянина та повідомили, що учора, 11 березня, о 7 годині він пішов з дому та до цього часу не повернувся. Також відомо, що чоловіку життєво необхідно щодня вживати ліки, яких він при собі не має, - пише ГУНП у Волинській області.Був одягнений: у зимову чорну куртку, чорні туфлі, темну кепку.Поліція звертається з проханням до людей, яким відома інформація щодо місця знаходження чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або на лінію «102».