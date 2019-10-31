Розшукують 54-річного волинянина
Сьогодні, 16:59
Поліція розшукує зниклого 54-річного Фителя Віталія Григоровича, жителя міста Ковель.
Вранці 12 березня до поліції звернулися родичі волинянина та повідомили, що учора, 11 березня, о 7 годині він пішов з дому та до цього часу не повернувся. Також відомо, що чоловіку життєво необхідно щодня вживати ліки, яких він при собі не має, - пише ГУНП у Волинській області.
Був одягнений: у зимову чорну куртку, чорні туфлі, темну кепку.
Поліція звертається з проханням до людей, яким відома інформація щодо місця знаходження чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або на лінію «102».
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Вранці 12 березня до поліції звернулися родичі волинянина та повідомили, що учора, 11 березня, о 7 годині він пішов з дому та до цього часу не повернувся. Також відомо, що чоловіку життєво необхідно щодня вживати ліки, яких він при собі не має, - пише ГУНП у Волинській області.
Був одягнений: у зимову чорну куртку, чорні туфлі, темну кепку.
Поліція звертається з проханням до людей, яким відома інформація щодо місця знаходження чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або на лінію «102».
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Сьогодні, 16:59
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