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Розшукують 54-річного волинянина

Розшукують 54-річного волинянина
Поліція розшукує зниклого 54-річного Фителя Віталія Григоровича, жителя міста Ковель.


Вранці 12 березня до поліції звернулися родичі волинянина та повідомили, що учора, 11 березня, о 7 годині він пішов з дому та до цього часу не повернувся. Також відомо, що чоловіку життєво необхідно щодня вживати ліки, яких він при собі не має, - пише ГУНП у Волинській області.

Був одягнений: у зимову чорну куртку, чорні туфлі, темну кепку.

Поліція звертається з проханням до людей, яким відома інформація щодо місця знаходження чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або на лінію «102».



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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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