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У жінки, яку ізолювали у Луцьку, коронавірус не підтвердився

У жінки, яку ізолювали у Луцьку, коронавірус не підтвердився
У жінки, яка вчора звернулася за медичною допомогою до Волинської обласної інфекційної лікарні, коронавірусу не виявили.

Про це розповів Суспільному директор медзакладу Руслан Морочковський.

Каже: нині її лікують від ГРВІ. Одужавши, жінка повернеться додому.

Нагадаємо, 11 березня за медичною допомогою звернулася жінка через підозру на коронавірус. Вона нещодавно повернулася з Італії.

Зауважимо, у Луцьку госпіталізували ще одну жінку з підозрою на коронавірус COVID-19.

Попередньо відомо, що жінка прилетіла з Венеції. На сьогодні її ізолювали. У пацієнтки відібрали всі потрібні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Луцьк, підозра
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