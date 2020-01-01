У жінки, яку ізолювали у Луцьку, коронавірус не підтвердився
Сьогодні, 18:42
У жінки, яка вчора звернулася за медичною допомогою до Волинської обласної інфекційної лікарні, коронавірусу не виявили.
Про це розповів Суспільному директор медзакладу Руслан Морочковський.
Каже: нині її лікують від ГРВІ. Одужавши, жінка повернеться додому.
Нагадаємо, 11 березня за медичною допомогою звернулася жінка через підозру на коронавірус. Вона нещодавно повернулася з Італії.
Зауважимо, у Луцьку госпіталізували ще одну жінку з підозрою на коронавірус COVID-19.
Попередньо відомо, що жінка прилетіла з Венеції. На сьогодні її ізолювали. У пацієнтки відібрали всі потрібні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.
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Про це розповів Суспільному директор медзакладу Руслан Морочковський.
Каже: нині її лікують від ГРВІ. Одужавши, жінка повернеться додому.
Нагадаємо, 11 березня за медичною допомогою звернулася жінка через підозру на коронавірус. Вона нещодавно повернулася з Італії.
Зауважимо, у Луцьку госпіталізували ще одну жінку з підозрою на коронавірус COVID-19.
Попередньо відомо, що жінка прилетіла з Венеції. На сьогодні її ізолювали. У пацієнтки відібрали всі потрібні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.
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