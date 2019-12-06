Призовники з Волині проходять медогляд. ВІДЕО





Про це розповів її голова Анатолій Рудь. За перший день обстежили 80 призовників, окремих відправили на дообстеження у медичні заклади області. 12 березня на обласний збірний пункт приїхало 23 призовники з Горохівського району, - пише



Юнаки районними медкомісіями були визнані придатними до військової служби, нині заключний етап — проходження обласної військово-лікарської комісії.



"Практично по вухо, горло, носу в нас таких зауважень немає. Тому що майже всі придатні, зараз таких хронічних гайморитів, як колись були, то немає. Обізнаність населення більша, лікуються вчасно. Більша схильність є до алергічних ринітів, але вони придатні до військової служби, з певними обмеженнями. Глухі діти вони однозначно не придатні", - каже лікар-отоларинголог Олександр Хлопіч.



Дмитро Волошин - 19-річний призовник із села Жабче Горохівського району. Хлопець розповів, що за професією тракторист-машиніст широкого профілю. В армії, каже, хотів би бути водієм.



"Я до цього ставлюся нормально, якщо треба, то піду в армію. Немає нічого поганого в цьому.. Я навіть сам роздумував раніше чи йти чи ні. Якось раніше бажання не було, потім з’явилося. Знаю, що почали нормально забезпечувати, бачив по новинах, що солдатів одягають, годують. Немає нічого поганого в армії", - каже призовник Дмитро Волошин.



Обласна військово-лікарська комісія працюватиме до кінця червня. Як розповів її голова Анатолій Рудь, у складі комісії — 9 лікарів. І додав, що є призовники, які потребують більш ретельного обстеження в обласних лікувальних установах.



"Поширені захворювання — це кістково-м’язевої системи. Плоскостопість і сколіози, далі йдуть серцево-судинна система, дуже багато в останні роки — це захворювання очей. Це пов’язано з тим, що комп’ютеризація", - каже голова обласної військово-лікарської комісії Анатолій Рудь.



Придатних за станом здоров’я до служби призовників розподіляють за родами військ. Заступник обласного військового комісара Юрій Кучер розповів, що призовна кампанія стартує 1 квітня і триватиме до 30 червня. До Збройних сил та інших військових формувань, за його словами, поки не визначена чисельність юнаків, яких призвуть. За попередніми даними — це приблизно до семи сотень юнаків з Волині — додав військовий.



"ЗСУ визначено призвати юнаків з 18 років до 27 років. Попередньо три роки указом президента визначалось призивати юнаків з 20 років. Вперше будуть призвані громадяни старшого віку, які по тих чи інших причинах не були призвані в попередніх призовах і далі юнаки з 18-річного віку", -каже заступник обласного військового комісара Юрій Кучер.



Юрій Кучер також додає, що призовникам, які не з’являться до призовної дільниці передбачена адміністративна відповідальність. Призовникам, які не з’явилися для відправки у військову частину, каже військовий, можуть до трьох років позбавити волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна військово-лікарська комісія почала роботу 10 березня.Про це розповів її голова Анатолій Рудь. За перший день обстежили 80 призовників, окремих відправили на дообстеження у медичні заклади області. 12 березня на обласний збірний пункт приїхало 23 призовники з Горохівського району, - пише Суспільне Волині. Юнаки районними медкомісіями були визнані придатними до військової служби, нині заключний етап — проходження обласної військово-лікарської комісії."Практично по вухо, горло, носу в нас таких зауважень немає. Тому що майже всі придатні, зараз таких хронічних гайморитів, як колись були, то немає. Обізнаність населення більша, лікуються вчасно. Більша схильність є до алергічних ринітів, але вони придатні до військової служби, з певними обмеженнями. Глухі діти вони однозначно не придатні", - каже лікар-отоларинголог Олександр Хлопіч.Дмитро Волошин - 19-річний призовник із села Жабче Горохівського району. Хлопець розповів, що за професією тракторист-машиніст широкого профілю. В армії, каже, хотів би бути водієм."Я до цього ставлюся нормально, якщо треба, то піду в армію. Немає нічого поганого в цьому.. Я навіть сам роздумував раніше чи йти чи ні. Якось раніше бажання не було, потім з’явилося. Знаю, що почали нормально забезпечувати, бачив по новинах, що солдатів одягають, годують. Немає нічого поганого в армії", - каже призовник Дмитро Волошин.Обласна військово-лікарська комісія працюватиме до кінця червня. Як розповів її голова Анатолій Рудь, у складі комісії — 9 лікарів. І додав, що є призовники, які потребують більш ретельного обстеження в обласних лікувальних установах."Поширені захворювання — це кістково-м’язевої системи. Плоскостопість і сколіози, далі йдуть серцево-судинна система, дуже багато в останні роки — це захворювання очей. Це пов’язано з тим, що комп’ютеризація", - каже голова обласної військово-лікарської комісії Анатолій Рудь.Придатних за станом здоров’я до служби призовників розподіляють за родами військ. Заступник обласного військового комісара Юрій Кучер розповів, що призовна кампанія стартує 1 квітня і триватиме до 30 червня. До Збройних сил та інших військових формувань, за його словами, поки не визначена чисельність юнаків, яких призвуть. За попередніми даними — це приблизно до семи сотень юнаків з Волині — додав військовий."ЗСУ визначено призвати юнаків з 18 років до 27 років. Попередньо три роки указом президента визначалось призивати юнаків з 20 років. Вперше будуть призвані громадяни старшого віку, які по тих чи інших причинах не були призвані в попередніх призовах і далі юнаки з 18-річного віку", -каже заступник обласного військового комісара Юрій Кучер.Юрій Кучер також додає, що призовникам, які не з’являться до призовної дільниці передбачена адміністративна відповідальність. Призовникам, які не з’явилися для відправки у військову частину, каже військовий, можуть до трьох років позбавити волі.

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