вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Призовники з Волині проходять медогляд. ВІДЕО

Призовники з Волині проходять медогляд. ВІДЕО
Волинська обласна військово-лікарська комісія почала роботу 10 березня.

Про це розповів її голова Анатолій Рудь. За перший день обстежили 80 призовників, окремих відправили на дообстеження у медичні заклади області. 12 березня на обласний збірний пункт приїхало 23 призовники з Горохівського району, - пише Суспільне Волині.

Юнаки районними медкомісіями були визнані придатними до військової служби, нині заключний етап — проходження обласної військово-лікарської комісії.

"Практично по вухо, горло, носу в нас таких зауважень немає. Тому що майже всі придатні, зараз таких хронічних гайморитів, як колись були, то немає. Обізнаність населення більша, лікуються вчасно. Більша схильність є до алергічних ринітів, але вони придатні до військової служби, з певними обмеженнями. Глухі діти вони однозначно не придатні", - каже лікар-отоларинголог Олександр Хлопіч.

Дмитро Волошин - 19-річний призовник із села Жабче Горохівського району. Хлопець розповів, що за професією тракторист-машиніст широкого профілю. В армії, каже, хотів би бути водієм.

"Я до цього ставлюся нормально, якщо треба, то піду в армію. Немає нічого поганого в цьому.. Я навіть сам роздумував раніше чи йти чи ні. Якось раніше бажання не було, потім з’явилося. Знаю, що почали нормально забезпечувати, бачив по новинах, що солдатів одягають, годують. Немає нічого поганого в армії", - каже призовник Дмитро Волошин.

Обласна військово-лікарська комісія працюватиме до кінця червня. Як розповів її голова Анатолій Рудь, у складі комісії — 9 лікарів. І додав, що є призовники, які потребують більш ретельного обстеження в обласних лікувальних установах.

"Поширені захворювання — це кістково-м’язевої системи. Плоскостопість і сколіози, далі йдуть серцево-судинна система, дуже багато в останні роки — це захворювання очей. Це пов’язано з тим, що комп’ютеризація", - каже голова обласної військово-лікарської комісії Анатолій Рудь.

Придатних за станом здоров’я до служби призовників розподіляють за родами військ. Заступник обласного військового комісара Юрій Кучер розповів, що призовна кампанія стартує 1 квітня і триватиме до 30 червня. До Збройних сил та інших військових формувань, за його словами, поки не визначена чисельність юнаків, яких призвуть. За попередніми даними — це приблизно до семи сотень юнаків з Волині — додав військовий.

"ЗСУ визначено призвати юнаків з 18 років до 27 років. Попередньо три роки указом президента визначалось призивати юнаків з 20 років. Вперше будуть призвані громадяни старшого віку, які по тих чи інших причинах не були призвані в попередніх призовах і далі юнаки з 18-річного віку", -каже заступник обласного військового комісара Юрій Кучер.

Юрій Кучер також додає, що призовникам, які не з’являться до призовної дільниці передбачена адміністративна відповідальність. Призовникам, які не з’явилися для відправки у військову частину, каже військовий, можуть до трьох років позбавити волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: військово-лікарська комісія, Волинь, армія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку взялися за ремонт аварійної частини даху Будинку офіцерів
Сьогодні, 12:17
Батьки, в яких є діти до 14-ти років, під час карантину мають право на скорочений робочий день
Сьогодні, 12:08
Призовники з Волині проходять медогляд. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
MONATIK розповів, чим займатиметься під час карантину
Сьогодні, 11:55
Волинянин за кермом легковика збив пенсіонера
Сьогодні, 11:48
Схожі новини
«Я – на своєму місці»: лучанка 12 років служить в армії. ВІДЕО «Я – на своєму місці»: лучанка 12 років служить в армії. ВІДЕО
06 грудень, 2019, 11:10
На потреби армії волиняни сплатили майже 280 мільйонів гривень На потреби армії волиняни сплатили майже 280 мільйонів гривень
06 грудень, 2019, 09:59
Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову
21 листопад, 2019, 15:12
Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію
09 жовтень, 2019, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Увага до деталей: як на «Інвесторі» вікна «розбирали». ФОТО
12 березень, 09:05
 1
У волинянина вдома знайома вкрала гроші
Сьогодні, 12:33
 0
Розповіли про стан інфікованої коронавірусом жінки на Житомирщині
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку взялися за ремонт аварійної частини даху Будинку офіцерів
Сьогодні, 12:17
 0
Батьки, в яких є діти до 14-ти років, під час карантину мають право на скорочений робочий день
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8