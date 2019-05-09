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Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ

Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися урочистості з нагоди Дня українського добровольця, який відзначають 14 березня.

Вранці 13 березня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбулась панахида за загиблими внаслідок бойових дій на Сході України. Після спільної молитви за упокій полеглих воїнів митрополит Луцький і Волинський Михаїл подякував живим бійцям за мужність, відвагу та любов до України не на словах. До слів вдячності приєднався й виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Урочистості продовжили покладанням квітів до пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України”.

Зауважимо, що дату відзначення Дня українського добровольця вибрали не випадково. Шість років тому 14 березня просто таки з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом.

Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: добровольці, Луцьк, урочистості
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