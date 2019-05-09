Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 15:00
У Луцьку відбулися урочистості з нагоди Дня українського добровольця, який відзначають 14 березня.
Вранці 13 березня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбулась панахида за загиблими внаслідок бойових дій на Сході України. Після спільної молитви за упокій полеглих воїнів митрополит Луцький і Волинський Михаїл подякував живим бійцям за мужність, відвагу та любов до України не на словах. До слів вдячності приєднався й виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Урочистості продовжили покладанням квітів до пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України”.
Зауважимо, що дату відзначення Дня українського добровольця вибрали не випадково. Шість років тому 14 березня просто таки з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом.
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Вранці 13 березня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбулась панахида за загиблими внаслідок бойових дій на Сході України. Після спільної молитви за упокій полеглих воїнів митрополит Луцький і Волинський Михаїл подякував живим бійцям за мужність, відвагу та любов до України не на словах. До слів вдячності приєднався й виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Урочистості продовжили покладанням квітів до пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України”.
Зауважимо, що дату відзначення Дня українського добровольця вибрали не випадково. Шість років тому 14 березня просто таки з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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