Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відбулися урочистості з нагоди Дня українського добровольця, який відзначають 14 березня.Вранці 13 березня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбулась панахида за загиблими внаслідок бойових дій на Сході України. Після спільної молитви за упокій полеглих воїнів митрополит Луцький і Волинськийподякував живим бійцям за мужність, відвагу та любов до України не на словах. До слів вдячності приєднався й виконувач повноважень Луцького міського головиУрочистості продовжили покладанням квітів до пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України”.Зауважимо, що дату відзначення Дня українського добровольця вибрали не випадково. Шість років тому 14 березня просто таки з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом.