Луцьк - серед міст з найсуворішим регулюванням продажу спиртного





Про це пише



У переважній більшості інших міст спиртне не можна купити з десятої вечора і до восьмої ранку. До таких міст належать Луцьк, Рівне, Житомир, Чернігів.



У Сумах та Дніпрі "поправити здоров’я" можна вже з сьомої ранку. У Києві супермаркети та магазини починають продавати алкоголь з десятої ранку і припиняють – об одинадцятій вечора.



Найкоротший нічний «сухий закон» діє в Ужгороді – з 23.00 до 7.00.



Цілодобово можна купити алкоголь в Одесі, Харкові, Херсоні, Миколаєві та ще в декількох містах країни.

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