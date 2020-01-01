Луцьк - серед міст з найсуворішим регулюванням продажу спиртного
Сьогодні, 01:13
Найважче у вечірній час купити спиртні напої у Хмельницькому. Заборона на продаж алкоголю тут триває з десятої години вечора до одинадцятої ранку.
Про це пише Agronews.
У переважній більшості інших міст спиртне не можна купити з десятої вечора і до восьмої ранку. До таких міст належать Луцьк, Рівне, Житомир, Чернігів.
У Сумах та Дніпрі "поправити здоров’я" можна вже з сьомої ранку. У Києві супермаркети та магазини починають продавати алкоголь з десятої ранку і припиняють – об одинадцятій вечора.
Найкоротший нічний «сухий закон» діє в Ужгороді – з 23.00 до 7.00.
Цілодобово можна купити алкоголь в Одесі, Харкові, Херсоні, Миколаєві та ще в декількох містах країни.
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Про це пише Agronews.
У переважній більшості інших міст спиртне не можна купити з десятої вечора і до восьмої ранку. До таких міст належать Луцьк, Рівне, Житомир, Чернігів.
У Сумах та Дніпрі "поправити здоров’я" можна вже з сьомої ранку. У Києві супермаркети та магазини починають продавати алкоголь з десятої ранку і припиняють – об одинадцятій вечора.
Найкоротший нічний «сухий закон» діє в Ужгороді – з 23.00 до 7.00.
Цілодобово можна купити алкоголь в Одесі, Харкові, Херсоні, Миколаєві та ще в декількох містах країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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