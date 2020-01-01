На кордоні з Польщею призупиняють роботу 7 пунктів пропуску





Про це на сторінці у Facebook



Так, Польща призупиняє прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00:00 години 15 березня 2020 року на таких пунктах пропуску:

Долгобичув - Угринів - автомобільний,

Зосін - Устилуг - автомобільний,

Хребенне - Рава-Руська - залізничний,

Медика - Шегині - автомобільний/піший,

Кросценко - Смільница - автомобільний,

Кросценко - Хирів - залізничний,

Будомєж - Грушів - автомобільний.



Право в'їжджати до Польщі на діючих пунктах пропуску мають:

- громадяни Польщі;

- іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або знаходяться під постійною опікою громадян Польщі;

- іноземці, які мають Карту Поляка;

- Голови дипломатичних місій та члени дипломатичного та консульського персоналу місії, тобто особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;

- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;

- іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, що мають дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу, декларацію про доручення виконання роботи іноземцю на території Польщі;

- іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів.



Зауважують, що невдовзі з'явиться перелік пунктів пропуску, які тимчасово призупинять роботу з українського боку у зв'язку з карантином. Доти алгоритм дій для бізнесу такий: їхати на великі пункти пропуску в межах однієї митниці, на яку оформлена митна декларація.



Митниця продовжує збирати інформацію про роботу пунктів пропуску на кордонах, а також про ситуацію із авіа, залізничним, автобусним та автомобільним сполученням з іншими країнами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від завтра, 15 березня, у зв'язку із заходами щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-1, на кордоні з Польщею призупиняють роботу одразу сім пунктів пропуску.Про це на сторінці у Facebook повідомляє Нова митниця.Так, Польща призупиняє прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00:00 години 15 березня 2020 року на таких пунктах пропуску:Долгобичув - Угринів - автомобільний,Зосін - Устилуг - автомобільний,Хребенне - Рава-Руська - залізничний,Медика - Шегині - автомобільний/піший,Кросценко - Смільница - автомобільний,Кросценко - Хирів - залізничний,Будомєж - Грушів - автомобільний.Право в'їжджати до Польщі на діючих пунктах пропуску мають:- громадяни Польщі;- іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або знаходяться під постійною опікою громадян Польщі;- іноземці, які мають Карту Поляка;- Голови дипломатичних місій та члени дипломатичного та консульського персоналу місії, тобто особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;- іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, що мають дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу, декларацію про доручення виконання роботи іноземцю на території Польщі;- іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів.Зауважують, що невдовзі з'явиться перелік пунктів пропуску, які тимчасово призупинять роботу з українського боку у зв'язку з карантином. Доти алгоритм дій для бізнесу такий: їхати на великі пункти пропуску в межах однієї митниці, на яку оформлена митна декларація.Митниця продовжує збирати інформацію про роботу пунктів пропуску на кордонах, а також про ситуацію із авіа, залізничним, автобусним та автомобільним сполученням з іншими країнами.

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