Розшукують волинянина, який 7 років тому пішов з дому і не повернувся. ФОТО
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На Волині встановлюють місцезнаходження Корніюка Володимира Миколайовича, 07.05.1966 року народження, житель села Полапи Любомльського району, непрацюючий.
Про це повідомляє Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Відомо, чоловік 27 лютого 2013 року приблизно о 9-й годині, перебуваючи у селі Городно Любомльського району, пішов з будинку та не повернувся.
Наразі його місце перебування невідоме.
Прикмети: на вигляд 55-60 років, на зріст 184 см, очі карі, світле коротке волосся.
Був одягнений: шапку з картузом темного кольору, кофту чорного кольору із вставками зеленого кольору, теніску синього кольору, резинові чоботи темного кольору.
Особливі прикмети: шрам під нижньою губою з лівої сторони від фурункула.
Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклого, просять повідомити Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області за контактними телефонами: (03377) 254 52, 247 32 або на лінію "102".
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Про це повідомляє Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Відомо, чоловік 27 лютого 2013 року приблизно о 9-й годині, перебуваючи у селі Городно Любомльського району, пішов з будинку та не повернувся.
Наразі його місце перебування невідоме.
Прикмети: на вигляд 55-60 років, на зріст 184 см, очі карі, світле коротке волосся.
Був одягнений: шапку з картузом темного кольору, кофту чорного кольору із вставками зеленого кольору, теніску синього кольору, резинові чоботи темного кольору.
Особливі прикмети: шрам під нижньою губою з лівої сторони від фурункула.
Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклого, просять повідомити Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області за контактними телефонами: (03377) 254 52, 247 32 або на лінію "102".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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