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Розшукують волинянина, який 7 років тому пішов з дому і не повернувся. ФОТО

Розшукують волинянина, який 7 років тому пішов з дому і не повернувся. ФОТО
На Волині встановлюють місцезнаходження Корніюка Володимира Миколайовича, 07.05.1966 року народження, житель села Полапи Любомльського району, непрацюючий.

Про це повідомляє Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Відомо, чоловік 27 лютого 2013 року приблизно о 9-й годині, перебуваючи у селі Городно Любомльського району, пішов з будинку та не повернувся.

Наразі його місце перебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 55-60 років, на зріст 184 см, очі карі, світле коротке волосся.
Був одягнений: шапку з картузом темного кольору, кофту чорного кольору із вставками зеленого кольору, теніску синього кольору, резинові чоботи темного кольору.
Особливі прикмети: шрам під нижньою губою з лівої сторони від фурункула.

Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклого, просять повідомити Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області за контактними телефонами: (03377) 254 52, 247 32 або на лінію "102".

Розшукують волинянина, який 7 років тому пішов з дому і не повернувся. ФОТО

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Теги: розшук, волинянин, Любомльський відділ поліції
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