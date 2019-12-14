Розшукують волинянина, який 7 років тому пішов з дому і не повернувся. ФОТО

На Волині встановлюють місцезнаходження, 07.05.1966 року народження, житель села Полапи Любомльського району, непрацюючий.Про це повідомляє Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області.Відомо, чоловік 27 лютого 2013 року приблизно о 9-й годині, перебуваючи у селі Городно Любомльського району, пішов з будинку та не повернувся.Наразі його місце перебування невідоме.на вигляд 55-60 років, на зріст 184 см, очі карі, світле коротке волосся.шапку з картузом темного кольору, кофту чорного кольору із вставками зеленого кольору, теніску синього кольору, резинові чоботи темного кольору.шрам під нижньою губою з лівої сторони від фурункула.Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклого, просять повідомити Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області за контактними телефонами:або на лінію