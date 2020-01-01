Юні волинські борці взяли участь у міжнародному турнірі





У змаганнях взяли участь спортсмени з восьми країн Європи, - пишуть на сайті Ковельської міської ради.



Вдало виступила Рисьова Діана, яка зайняла ІІІ місце (вагова категорія до 39 кг). Технічну боротьбу продемонстрував Іхо Костянтин, виборовши V місце (33 кг).



В обласному турнірі пам’яті тренера Павла Безеки, що проходив в с. Дубове, ковельчани теж показали високі результати у своїх категоріях.



І місце посіли: Падошик Софія (21 кг), Трохименко Катерина (52 кг), Рисьова Діана (39 кг), Шворак Надія (48 кг), Буяджи Іванна (57 кг), Іхо Констянтин (32 кг).



ІІ місце у Поляк Анни (26 кг), Лисиці Каріни (48 кг), Шворак Марії (52 кг), Голікова Данила (24 кг), Кармазіна Владислава (38 кг).



ІІІ місце завоювали: Рисьов Дмитро (47 кг), Іхо Данило (24кг), Баглик Давид (26 кг), Комісарик Денис (53 кг), Музиченко Валерія (33 кг), Мілехіна Вікторія (39 кг).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці старшої вікової групи ДЮСШ № 1 м. Ковеля змагались на міжнародному турнірі пам’яті майстра спорту міжнародного класу Ігоря Первачука у місті Львові.У змаганнях взяли участь спортсмени з восьми країн Європи, - пишуть на сайті Ковельської міської ради.Вдало виступила Рисьова Діана, яка зайняла ІІІ місце (вагова категорія до 39 кг). Технічну боротьбу продемонстрував Іхо Костянтин, виборовши V місце (33 кг).В обласному турнірі пам’яті тренера Павла Безеки, що проходив в с. Дубове, ковельчани теж показали високі результати у своїх категоріях.І місце посіли: Падошик Софія (21 кг), Трохименко Катерина (52 кг), Рисьова Діана (39 кг), Шворак Надія (48 кг), Буяджи Іванна (57 кг), Іхо Констянтин (32 кг).ІІ місце у Поляк Анни (26 кг), Лисиці Каріни (48 кг), Шворак Марії (52 кг), Голікова Данила (24 кг), Кармазіна Владислава (38 кг).ІІІ місце завоювали: Рисьов Дмитро (47 кг), Іхо Данило (24кг), Баглик Давид (26 кг), Комісарик Денис (53 кг), Музиченко Валерія (33 кг), Мілехіна Вікторія (39 кг).

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