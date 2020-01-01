Черги до банку і відсутність розмітки в магазинах: як Луцьк живе в умовах карантину. ФОТО

Учора, 16 березня, Луцька міська рада ввела жорсткі карантинні заходи у місті. Вже учора ж увечері мали закрити усе, окрім продуктових магазинів та аптек. Дозволили також роботу закладів, спрямованих на доставку їжі.У магазинах та супермаркетах зобов'язали зробити розмітку, аби люди у черзі перебували на безпечній відстані.Зокрема, рішення мерії зобов’язує власників торгівельних закладів, банків, поштових відділень та інших закладів забезпечити за допомогою розмітки в касовій зоні та у разі необхідності на вході між людьми в черзі відстань 1,5 метра, а також встановлення дезінфекторів для обробки продуктових корзин і візків.Окрім того, у магазинах зобов’язали видавати кожному відвідувачу одноразові рукавички у разі неможливості забезпечити дезінфікатори на вході здійснювати регулярне прибирання та дезінфікацію приміщень.Більше того, обранці міської ради вирішили встановити для продуктових магазинів, аптек та інших закладів, установ та організацій, які залишаться відкритими в умовах карантину (банки, ветеринарні клініки), норматив знаходження одночасної максимальної кількості відвідувачів з розрахунку: 1 людина на 15 квадратних метрів.Про усі заходи карантину, які вводять у Луцьку, можна прочитатиЖурналісти ж пройшлися вулицею у передобідню пору 17 березня у районі проспекту Президента Грушевського, аби побачити, як працюють заклади в умовах карантину.Станом на 11:30 17 березня у трьох відвіданих супермаркетах розмітки перед касою, яка б забезпечувала відстань між людьми, не було. Люди продовжують стояти пліч-о-пліч.Перед входом до приміщення відділення Ощадбанку - з десяток людей. Людей пускають у приміщення по черзі. Розмітки перед входом немає. Люди переважно старшого віку спілкуються у черзі, розмовляють.Щоправда, кількість дезінфекторів, антисептиків, одноразових рукавичок у магазинах та супермаркетах 17 березня суттєво збільшилася. У "Сільпо" пропонують обробити руки дезінфектором при вході в заклад.Деякі аптеки змінюють графік роботи і вивісками при вході повідомляють про відсутність масок та антисептиків у продажу.Людей на вулицях дещо поменшало.Нагадаємо, декілька ринків у Луцьку, попри оголошені карантинні заходи.