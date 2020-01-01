У Луцьку з’явиться проїзний е-квиток у тролейбусах, однак не для всіх

У Луцьку вводять електронний квиток для працівників установ та організацій міста, що матиме термін дії 1 місяць та розрахований на 70 поїздок.Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.До Луцької міської ради надходили звернення установ та організацій щодо наявності електронних квитків з терміном дії, що пов’язано з потребами забезпечувати проїзд працівників під час виконання обов’язків.Оператор електронних систем запропонував здійснювати реалізацію електронних квитків на 70 поїздок у тролейбусі з терміном дії 1 місяць. При першому використанні у тролейбусі перевізник КП «Луцьке підприємство електротранспорту» отримуватиме кошти одноразово за 70 поїздок.Начальник управління транспорту і зв’язкуповідомив, що вартуватиме такий проїзний 270 гривень, тобто одна поїздка обійдеться у 3,8 гривні. Якщо ж 70 поїздок працівники підприємств, установ та організацій міста використають раніше, то підприємство перераховуватиме кошти «Сіті кард» і е-квитком можна буде знову скористатися.В.о. мера Луцькадодав, що у майбутньому не виключають розробку проїзного е-квитка для всіх категорій населення.