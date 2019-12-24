Волинянин знайшов 100-кілограмову авіабомбу неподалік житлових будинків





Про це повідомляє



Так, напередодні під час весняно-польових робіт у полі мешканець села Зубильне Локачинського району натрапив на артилерійський снаряд. Він зателефонував до служби порятунку «101» та повідомив про виявлений небезпечний предмет. Сапери ДСНС, які приїхали на місце знахідки, вилучили один 76-міліметровий артилерійський снаряд та знищили його у встановленому порядку.



Також у селі Дуліби Турійського району місцевий мешканець на присадибній ділянці неподалік житлових будинків виявив невідомий вибухонебезпечний предмет та повідомив про це рятувальників. Фахівці ДСНС, які прибули на місце виклику, ідентифікували знахідку як 100–кілограмову авіаційну бомбу. Авіабомба знищена саперами ДСНС у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.



У обох випадках під час обстеження прилеглої території інших небезпечних предметів піротехніки ДСНС не виявили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 березня сапери ДСНС у Волинській області вилучили та знищили два боєприпаси часів Другої Світової війни.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Так, напередодні під час весняно-польових робіт у полі мешканець села Зубильне Локачинського району натрапив на артилерійський снаряд. Він зателефонував до служби порятунку «101» та повідомив про виявлений небезпечний предмет. Сапери ДСНС, які приїхали на місце знахідки, вилучили один 76-міліметровий артилерійський снаряд та знищили його у встановленому порядку.Також у селі Дуліби Турійського району місцевий мешканець на присадибній ділянці неподалік житлових будинків виявив невідомий вибухонебезпечний предмет та повідомив про це рятувальників. Фахівці ДСНС, які прибули на місце виклику, ідентифікували знахідку як 100–кілограмову авіаційну бомбу. Авіабомба знищена саперами ДСНС у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.У обох випадках під час обстеження прилеглої території інших небезпечних предметів піротехніки ДСНС не виявили.

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