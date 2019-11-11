На Львівщині автобус наїхав на волинянина, його госпіталізували





Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 березня близько 20.00 на автодорозі «Львів-Рава-Руська» у селищі Куликів Жовківського району, інформує ГУНП у Львівській області.



Як попередньо встановили правоохоронці, мешканець Жовківщини, керуючи автобусом, скоїв наїзд на пішохода, 63-річного жителя міста Володимир-Волинський.



Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.



Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.





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