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На Львівщині автобус наїхав на волинянина, його госпіталізували

На Львівщині автобус наїхав на волинянина, його госпіталізували
На Львівщині автобус наїхав на мешканця Володимира-Волинського.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 березня близько 20.00 на автодорозі «Львів-Рава-Руська» у селищі Куликів Жовківського району, інформує ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, мешканець Жовківщини, керуючи автобусом, скоїв наїзд на пішохода, 63-річного жителя міста Володимир-Волинський.

Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.


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Теги: ДТП, автобус, Львівщина
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