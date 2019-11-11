На Львівщині автобус наїхав на волинянина, його госпіталізували
Сьогодні, 10:45
На Львівщині автобус наїхав на мешканця Володимира-Волинського.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 березня близько 20.00 на автодорозі «Львів-Рава-Руська» у селищі Куликів Жовківського району, інформує ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, мешканець Жовківщини, керуючи автобусом, скоїв наїзд на пішохода, 63-річного жителя міста Володимир-Волинський.
Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 березня близько 20.00 на автодорозі «Львів-Рава-Руська» у селищі Куликів Жовківського району, інформує ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, мешканець Жовківщини, керуючи автобусом, скоїв наїзд на пішохода, 63-річного жителя міста Володимир-Волинський.
Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині автобус наїхав на волинянина, його госпіталізували
Сьогодні, 10:45
Волиньрада просить органи місцевого самоврядування віддати усі можливі гроші на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 10:35
Волинські СБУшники затримали на хабарі очільника міжрегіонального управління Мін'юсту. ФОТО
Сьогодні, 10:35
У Луцьку вихователів дитсадків відправляють у відпустки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
На Волині зафіксували 14 порушень правил щодо карантину
Сьогодні, 09:50
Медіа