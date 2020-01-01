Волинським поліцейським замовили кайданки та газові балончики на 105 тисяч гривень





Постачальника визначать у результаті відкритих торгів, – пише



Йдеться про придбання 50 кайданків (наручників) металевих очікуваною вартістю 60 тисяч гривень до 30 травня, а також 300 пристроїв для миттєвого розпилення аерозолю «Терен-4М» до 15 травня очікуваною вартістю 45 тисяч гривень.

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