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Волинським поліцейським замовили кайданки та газові балончики на 105 тисяч гривень

Волинським поліцейським замовили кайданки та газові балончики на 105 тисяч гривень
Головне управління Національної поліції у Волинській області замовило кайданки та «Терен-4М».

Постачальника визначать у результаті відкритих торгів, – пише Волинь Online.

Йдеться про придбання 50 кайданків (наручників) металевих очікуваною вартістю 60 тисяч гривень до 30 травня, а також 300 пристроїв для миттєвого розпилення аерозолю «Терен-4М» до 15 травня очікуваною вартістю 45 тисяч гривень.

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Теги: поліція, Волинь, кайданки, балончики
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