У Нововолинську водій-правопорушник за 500 гривень хотів відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 12:27
За дачу хабара співробітнику чоловіку поліції йому загрожує до чотирьох років розбавлення волі.
У водія були ознаки алкогольного сп’яніння, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Так, учора, 20 березня, в Нововолинську за порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили мотоцикл «GranDin», під керуванням 36-річного жителя Іваничівського району.
З метою уникнути адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 130 КУпАП, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 500 грн.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу. Факт дачі хабара задокументували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
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У водія були ознаки алкогольного сп’яніння, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Так, учора, 20 березня, в Нововолинську за порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили мотоцикл «GranDin», під керуванням 36-річного жителя Іваничівського району.
З метою уникнути адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 130 КУпАП, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 500 грн.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу. Факт дачі хабара задокументували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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