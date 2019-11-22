Молодий ліс: волинські лісівники посадили 12 мільйонів сіянців





Про це повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.



Так, станом на сьогодні лісівники відновили 2435 гектарів лісу. заплановано відновити 2809 гектарів. Працівники лісгоспів висадили більше 12 мільйонів сіянців основних та супутніх порід.



В окремих держлісгоспах – наприклад, Городоцькому, Маневицькому, Поліському та ДП «Волинський ЛСНЦ» – роботи зі створення лісових культур завершили. На понад 95% уже впоралися у Камінь-Каширському, Ківерцівському, Колківському, Ратнівському державних лісогосподарських підприємствах.



В усіх інших держлісгоспах Волині лісовідновні роботи також на стадії завершення.

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