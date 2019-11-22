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Молодий ліс: волинські лісівники посадили 12 мільйонів сіянців

Молодий ліс: волинські лісівники посадили 12 мільйонів сіянців
Працівники держлісгоспів Волинської області працювали у напрямку відновлення лісу і вже встигли виконати 87% запланованого.

Про це повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.

Так, станом на сьогодні лісівники відновили 2435 гектарів лісу. заплановано відновити 2809 гектарів. Працівники лісгоспів висадили більше 12 мільйонів сіянців основних та супутніх порід.

В окремих держлісгоспах – наприклад, Городоцькому, Маневицькому, Поліському та ДП «Волинський ЛСНЦ» – роботи зі створення лісових культур завершили. На понад 95% уже впоралися у Камінь-Каширському, Ківерцівському, Колківському, Ратнівському державних лісогосподарських підприємствах.

В усіх інших держлісгоспах Волині лісовідновні роботи також на стадії завершення.

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Теги: ВОУЛМГ, ліс, Волинь
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