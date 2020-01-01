Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління





Про це



"У наступні три доби без опадів, лише найближчої ночі у Карпатах, завтра вдень у східних областях місцями невеликий сніг. На заході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.



Також вказано, що у південній частині, завтра також у більшості східних та центальних областей пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.



Температура 24-25 березня вночі 2-9° морозу, на узбережжі морів та в Криму близько 0°, вдень 2-7° тепла, післязавтра у південній частині 6-11°; в четвер в Україні очікується підвищення температури на 5-7°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 26 березня, в Україні очікується підвищення температури повітря, у порівнянні з доволі прохолодним початком тижня.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У наступні три доби без опадів, лише найближчої ночі у Карпатах, завтра вдень у східних областях місцями невеликий сніг. На заході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.Також вказано, що у південній частині, завтра також у більшості східних та центальних областей пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.Температура 24-25 березня вночі 2-9° морозу, на узбережжі морів та в Криму близько 0°, вдень 2-7° тепла, післязавтра у південній частині 6-11°; в четвер в Україні очікується підвищення температури на 5-7°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію