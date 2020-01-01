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Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління
У четвер, 26 березня, в Україні очікується підвищення температури повітря, у порівнянні з доволі прохолодним початком тижня.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби без опадів, лише найближчої ночі у Карпатах, завтра вдень у східних областях місцями невеликий сніг. На заході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.

Також вказано, що у південній частині, завтра також у більшості східних та центальних областей пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

Температура 24-25 березня вночі 2-9° морозу, на узбережжі морів та в Криму близько 0°, вдень 2-7° тепла, післязавтра у південній частині 6-11°; в четвер в Україні очікується підвищення температури на 5-7°.

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Теги: Україна, прогноз погоди, потепління
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