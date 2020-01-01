В Україні двоє медпрацівників захворіли на коронавірус





Про це під час брифінгу повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації, - пише



На коронавірус захворіли дві медсестри, які контактували з чоловіком жінки, яка померла від коронавірусу напередодні.



В ОДА зазначили, що стан медсестер стабільний і нічого не загрожує їхньому життю. Медпрацівниць лікують там, де вони й працювали, в обласній клінічній інфекційній лікарні.



Жінки перебувають в ізольованих боксах, їм надається симптоматичне лікування.



Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 24 березня

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