В Україні двоє медпрацівників захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:01
В Україні трапився перший випадок зараження коронавірусом серед медичних працівників. Виявляється, що 2 з 5 хворих на коронавірус в Івано-Франківську – це працівниці обласної інфекційної лікарні.
Про це під час брифінгу повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації, - пише 24 канал.
На коронавірус захворіли дві медсестри, які контактували з чоловіком жінки, яка померла від коронавірусу напередодні.
В ОДА зазначили, що стан медсестер стабільний і нічого не загрожує їхньому життю. Медпрацівниць лікують там, де вони й працювали, в обласній клінічній інфекційній лікарні.
Жінки перебувають в ізольованих боксах, їм надається симптоматичне лікування.
Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час брифінгу повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації, - пише 24 канал.
На коронавірус захворіли дві медсестри, які контактували з чоловіком жінки, яка померла від коронавірусу напередодні.
В ОДА зазначили, що стан медсестер стабільний і нічого не загрожує їхньому життю. Медпрацівниць лікують там, де вони й працювали, в обласній клінічній інфекційній лікарні.
Жінки перебувають в ізольованих боксах, їм надається симптоматичне лікування.
Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку таксі безкоштовно возитиме медпрацівників на роботу
Сьогодні, 13:30
Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Коментарі 0
Останні новини
У селищі на Волині зупинили вантажівку із незаконною деревиною
Сьогодні, 13:15
В Україні двоє медпрацівників захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:01
У центрі Луцька не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Медіа