вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні двоє медпрацівників захворіли на коронавірус

В Україні двоє медпрацівників захворіли на коронавірус
В Україні трапився перший випадок зараження коронавірусом серед медичних працівників. Виявляється, що 2 з 5 хворих на коронавірус в Івано-Франківську – це працівниці обласної інфекційної лікарні.

Про це під час брифінгу повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації, - пише 24 канал.

На коронавірус захворіли дві медсестри, які контактували з чоловіком жінки, яка померла від коронавірусу напередодні.

В ОДА зазначили, що стан медсестер стабільний і нічого не загрожує їхньому життю. Медпрацівниць лікують там, де вони й працювали, в обласній клінічній інфекційній лікарні.

Жінки перебувають в ізольованих боксах, їм надається симптоматичне лікування.

Нагадаємо, що за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, медпрацівники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку таксі безкоштовно возитиме медпрацівників на роботу
Сьогодні, 13:30
Луцька фуд-тренерка дала поради, як під час карантину не набрати вагу
Сьогодні, 13:17
У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт
Сьогодні, 13:00
Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
Сьогодні, 11:55
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька фуд-тренерка дала поради, як під час карантину не набрати вагу
Сьогодні, 13:17
У селищі на Волині зупинили вантажівку із незаконною деревиною
Сьогодні, 13:15
В Україні двоє медпрацівників захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:01
У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт
Сьогодні, 13:00
У центрі Луцька не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
На Волині священники і прихожани пройшлися хресним ходом центром села. ФОТО На Волині священники і прихожани пройшлися хресним ходом центром села. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
Сьогодні, 11:55
За порушення карантину – штраф до 3000 євро або в'язниця: як Іспанія намагається врятуватися від коронавірусу За порушення карантину – штраф до 3000 євро або в'язниця: як Іспанія намагається врятуватися від коронавірусу
Сьогодні, 11:39
Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус
Сьогодні, 11:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку таксі безкоштовно возитиме медпрацівників на роботу
Сьогодні, 13:30
 0
Луцька фуд-тренерка дала поради, як під час карантину не набрати вагу
Сьогодні, 13:17
 0
У селищі на Волині зупинили вантажівку із незаконною деревиною
Сьогодні, 13:15
 0
В Україні двоє медпрацівників захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:01
 0
У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8