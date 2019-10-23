Луцька лікарка розповіла, куди звертатися, якщо під час карантину захворіє дитина. ВІДЕО

Оксана Лєщинська розповіла, куди звертатися, якщо в період карантину занедужала дитина.



Про це



"Педіатри виконують функцію сімейників. Зараз координатором будь-якої ситуації, яка б не склалася з дитиною, є сімейний лікар. І далі сімейний лікар орієнтується, як себе вести. Чи ця дитина була з карантинної зони, чи вона була в контакті з людьми, які перебували за кордоном, чи ця дитина просто захворіла на ГРВІ, чи до цієї дитини треба піти подивитися додому. Сімейний лікар вивчає епідоточення, вивчає ризики, вивчає стан дитини", - прокоментувала лікарка.



Також медики кажуть, що діти є важливим фактором передачі вірусу грипу в суспільстві. Не хворіючи самі, вони можуть переносити його, заражаючи оточуючих.



Тож вкотре рекомендують ізолювати дітей та не допускати їх контакту з іншими людьми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директорка Луцької міської дитячої поліклінікирозповіла, куди звертатися, якщо в період карантину занедужала дитина.Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент"."Педіатри виконують функцію сімейників. Зараз координатором будь-якої ситуації, яка б не склалася з дитиною, є сімейний лікар. І далі сімейний лікар орієнтується, як себе вести. Чи ця дитина була з карантинної зони, чи вона була в контакті з людьми, які перебували за кордоном, чи ця дитина просто захворіла на ГРВІ, чи до цієї дитини треба піти подивитися додому. Сімейний лікар вивчає епідоточення, вивчає ризики, вивчає стан дитини", - прокоментувала лікарка.Також медики кажуть, що діти є важливим фактором передачі вірусу грипу в суспільстві. Не хворіючи самі, вони можуть переносити його, заражаючи оточуючих.Тож вкотре рекомендують ізолювати дітей та не допускати їх контакту з іншими людьми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію