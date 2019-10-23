вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька лікарка розповіла, куди звертатися, якщо під час карантину захворіє дитина. ВІДЕО

Луцька лікарка розповіла, куди звертатися, якщо під час карантину захворіє дитина. ВІДЕО
Директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська розповіла, куди звертатися, якщо в період карантину занедужала дитина.

Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".

"Педіатри виконують функцію сімейників. Зараз координатором будь-якої ситуації, яка б не склалася з дитиною, є сімейний лікар. І далі сімейний лікар орієнтується, як себе вести. Чи ця дитина була з карантинної зони, чи вона була в контакті з людьми, які перебували за кордоном, чи ця дитина просто захворіла на ГРВІ, чи до цієї дитини треба піти подивитися додому. Сімейний лікар вивчає епідоточення, вивчає ризики, вивчає стан дитини", - прокоментувала лікарка.

Також медики кажуть, що діти є важливим фактором передачі вірусу грипу в суспільстві. Не хворіючи самі, вони можуть переносити його, заражаючи оточуючих.

Тож вкотре рекомендують ізолювати дітей та не допускати їх контакту з іншими людьми.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцька лікарка, коронавірус у дітей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вручили приз третьому переможцю акції від ТМ «Забіяка» «Купуй сардельки - вигравай IPhone»*
Сьогодні, 19:45
Зеленський звільнив двох голів РДА Волині
Сьогодні, 19:44
Луцька лікарка розповіла, куди звертатися, якщо під час карантину захворіє дитина. ВІДЕО
Сьогодні, 19:41
Зеленський призначив керівників трьох районів Волині
Сьогодні, 19:25
«Зараз не час для вуличних ігор та розваг», – Пустовіт про перебування дітей на вулиці під час карантину
Сьогодні, 19:19
Схожі новини
Луцька лікарка розповіла, як пошити маску вдома Луцька лікарка розповіла, як пошити маску вдома
23 березень, 15:10
«Поки не народили – жодного ковтка алкоголю», – луцька лікарка до майбутніх мам «Поки не народили – жодного ковтка алкоголю», – луцька лікарка до майбутніх мам
25 лютий, 13:04
Луцька лікарка розповіла, чим небезпечний вірус Коксакі Луцька лікарка розповіла, чим небезпечний вірус Коксакі
23 жовтень, 2019, 17:04
Луцька лікарка розповіла, які хвороби можна «підчепити» у храмі Луцька лікарка розповіла, які хвороби можна «підчепити» у храмі
13 серпень, 2019, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вручили приз третьому переможцю акції від ТМ «Забіяка» «Купуй сардельки - вигравай IPhone»*
Сьогодні, 19:45
 0
Зеленський звільнив двох голів РДА Волині
Сьогодні, 19:44
 0
Луцька лікарка розповіла, куди звертатися, якщо під час карантину захворіє дитина. ВІДЕО
Сьогодні, 19:41
 0
Зеленський призначив керівників трьох районів Волині
Сьогодні, 19:25
 0
«Зараз не час для вуличних ігор та розваг», – Пустовіт про перебування дітей на вулиці під час карантину
Сьогодні, 19:19
 0
Медіа
відео
1/8