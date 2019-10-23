Луцька лікарка розповіла, куди звертатися, якщо під час карантину захворіє дитина. ВІДЕО
Сьогодні, 19:41
Директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська розповіла, куди звертатися, якщо в період карантину занедужала дитина.
Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
"Педіатри виконують функцію сімейників. Зараз координатором будь-якої ситуації, яка б не склалася з дитиною, є сімейний лікар. І далі сімейний лікар орієнтується, як себе вести. Чи ця дитина була з карантинної зони, чи вона була в контакті з людьми, які перебували за кордоном, чи ця дитина просто захворіла на ГРВІ, чи до цієї дитини треба піти подивитися додому. Сімейний лікар вивчає епідоточення, вивчає ризики, вивчає стан дитини", - прокоментувала лікарка.
Також медики кажуть, що діти є важливим фактором передачі вірусу грипу в суспільстві. Не хворіючи самі, вони можуть переносити його, заражаючи оточуючих.
Тож вкотре рекомендують ізолювати дітей та не допускати їх контакту з іншими людьми.
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Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
"Педіатри виконують функцію сімейників. Зараз координатором будь-якої ситуації, яка б не склалася з дитиною, є сімейний лікар. І далі сімейний лікар орієнтується, як себе вести. Чи ця дитина була з карантинної зони, чи вона була в контакті з людьми, які перебували за кордоном, чи ця дитина просто захворіла на ГРВІ, чи до цієї дитини треба піти подивитися додому. Сімейний лікар вивчає епідоточення, вивчає ризики, вивчає стан дитини", - прокоментувала лікарка.
Також медики кажуть, що діти є важливим фактором передачі вірусу грипу в суспільстві. Не хворіючи самі, вони можуть переносити його, заражаючи оточуючих.
Тож вкотре рекомендують ізолювати дітей та не допускати їх контакту з іншими людьми.
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