На Волині підліток вистрілив із рушниці у 17-річного хлопця: потерпілий – у лікарні

На Волині поранили неповнолітнього хлопця.Учора, 24 березня, до Волинської обласної дитячої клінічної з вогнепальним пораненням госпіталізували 17-річного жителя Маневицького району, - пише ГУНП у Волинській області.Встановили, що потерпілий разом із знайомими, також неповнолітніми, у нічний час здійснював опалення теплиць у селі Гораймівка Маневицького району. Один з товаришів, 15-річний місцевий житель, тримаючи у руках рушницю випадково вистрелив та поранив постраждалого. Його госпіталізували.Зброю правоохоронці вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 Кримінального кодексу України. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває.Головне фото - ілюстративне.