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Волинянин, який служить в армії, зворушливо привітав свою маму із днем народження

Волинянин, який служить в армії, зворушливо привітав свою маму із днем народження
Рожищанин Сергій Пекар, який нині перебуває на строковій службі, зворушливо привітав маму Валентину Пекар із днем народження.

Світлиною оригінального привітання жінка поділилась на своїй сторінці у Facebook, пише "Район. Рожище".

«Не могла не поділитися... Найкращий подарунок від сина...» – написала жінка.

На світлині – солдати тримають картки із літерами, із яких складено напис «З Днем народження, кохана мама».


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Теги: Рожище, привітання з днем народження
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