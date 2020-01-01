Волинянин, який служить в армії, зворушливо привітав свою маму із днем народження

Сергій Пекар, який нині перебуває на строковій службі, зворушливо привітав маму Валентину Пекар із днем народження.



Світлиною оригінального привітання жінка поділилась на своїй сторінці у Facebook, пише



«Не могла не поділитися... Найкращий подарунок від сина...» – написала жінка.



На світлині – солдати тримають картки із літерами, із яких складено напис «З Днем народження, кохана мама».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищанин, який нині перебуває на строковій службі, зворушливо привітав мамуіз днем народження.Світлиною оригінального привітання жінка поділилась на своїй сторінці у Facebook, пише "Район. Рожище" «Не могла не поділитися... Найкращий подарунок від сина...» – написала жінка.На світлині – солдати тримають картки із літерами, із яких складено напис «З Днем народження, кохана мама».

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