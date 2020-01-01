Волинянин, який служить в армії, зворушливо привітав свою маму із днем народження
Сьогодні, 18:05
Рожищанин Сергій Пекар, який нині перебуває на строковій службі, зворушливо привітав маму Валентину Пекар із днем народження.
Світлиною оригінального привітання жінка поділилась на своїй сторінці у Facebook, пише "Район. Рожище".
«Не могла не поділитися... Найкращий подарунок від сина...» – написала жінка.
На світлині – солдати тримають картки із літерами, із яких складено напис «З Днем народження, кохана мама».
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Світлиною оригінального привітання жінка поділилась на своїй сторінці у Facebook, пише "Район. Рожище".
«Не могла не поділитися... Найкращий подарунок від сина...» – написала жінка.
На світлині – солдати тримають картки із літерами, із яких складено напис «З Днем народження, кохана мама».
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