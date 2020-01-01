Повернення українців додому: де на Волині діють пункти пропуску. ФОТО

Українці, які хочуть повернутися додому із Польщі та Білорусі, можуть зробити це через волинські пункти пропуску.Наразі на Волині в межах відповідальності Луцького прикордонного загону функціонують 4 пункти пропуску. Про це повідомляють прикордонники.На кордоні з Білоруссю діють пункти пропуску «Дольськ-Мохро», «Доманове-Мокрани», «Пулемець-Томашівка». На кордоні з Польщею діє пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ».Прикордонники наголошують, що міжнародний пункт пропуску «Ягодин» призначений виключно для автомобільного сполучення. Жодного так званого «пішохідного руху» у цьому пункті пропуску не передбачено. Однак, враховуючи ситуацію, яка склалась з поверненням громадян України додому, польська та українська сторони досягли певних домовленостей про можливість українським водіям, які здійснюють пасажирські перевезення, прямувати на польську сторону в пункт пропуску «Дорогуськ» та доставляти наших громадян до українського пункту пропуску «Ягодин».Для цього прикордонники спільно з місцевими органами влади, взаємодіючими структурами, організували роботу щодо виділення транспорту для забезпечення переміщення наших громадян.В середньому за добу водії здійснюють десять таких поїздок. Слід зазначити, що інформація про кількість українців, які накопичуються на суміжній стороні надходить українським прикордонникам від польських колег. Після чого, інформуються перевізники, які здійснюють пасажирські перевезення.Автобуси почергово забирають українців з пункту пропуску «Дорогуськ» та доставляють їх в пункт пропуску «Ягодин». В подальшому, після проходження температурного скринінгу та паспортного контролю, подорожуючих довозять до найближчої автобусної зупинки, щоб вони мали можливість добратись до місць проживання.Зазначимо, що лише за останній тиждень через пункт пропуску «Ягодин» в Україну повернулося більше 6 тисяч наших громадян. В середньому за добу прикордонники пропускають від однієї до півтори тисячі українців.