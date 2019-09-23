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У місті на Волині в дворі повісився чоловік

У місті на Волині в дворі повісився чоловік
26-го березня у Володимирі-Волинському чоловік скоїв самогубство у дворі будинку на вулиці Ковельській.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Близько 6:12 надійшов виклик до служби, що у дворі будинку на вулиці Ковельській чоловік повісився на гілці фруктового дерева.

Правоохоронці встановили особу. Самогубство вчинив 32-річний житель Володимира-Волинського. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявили.

Було встановлено, що покійний за життя протягом тривалого часу зловживав спиртними напоями, жив сам.

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Теги: самогубство, смерть
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