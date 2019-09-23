У місті на Волині в дворі повісився чоловік





Про це



Близько 6:12 надійшов виклик до служби, що у дворі будинку на вулиці Ковельській чоловік повісився на гілці фруктового дерева.



Правоохоронці встановили особу. Самогубство вчинив 32-річний житель Володимира-Волинського. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявили.



Було встановлено, що покійний за життя протягом тривалого часу зловживав спиртними напоями, жив сам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го березня у Володимирі-Волинському чоловік скоїв самогубство у дворі будинку на вулиці Ковельській.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Близько 6:12 надійшов виклик до служби, що у дворі будинку на вулиці Ковельській чоловік повісився на гілці фруктового дерева.Правоохоронці встановили особу. Самогубство вчинив 32-річний житель Володимира-Волинського. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявили.Було встановлено, що покійний за життя протягом тривалого часу зловживав спиртними напоями, жив сам.

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