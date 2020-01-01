В Україні продовжили навчальний рік у школах





Про це заявила у відеозверненні т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає



"Щодо навчального року. Відповідно до ЗУ "Про освіту" навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати матеріал, який зараз подають дистанційно і підвести підсумки", - наголосила Мандзій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу - в травні або червні учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал.Про це заявила у відеозверненні т.в.о. міністра освіти і науки, передає УНН. "Щодо навчального року. Відповідно до ЗУ "Про освіту" навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати матеріал, який зараз подають дистанційно і підвести підсумки", - наголосила Мандзій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію