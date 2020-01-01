В Україні продовжили навчальний рік у школах
Сьогодні, 15:03
Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу - в травні або червні учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал.
Про це заявила у відеозверненні т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.
"Щодо навчального року. Відповідно до ЗУ "Про освіту" навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати матеріал, який зараз подають дистанційно і підвести підсумки", - наголосила Мандзій.
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Про це заявила у відеозверненні т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.
"Щодо навчального року. Відповідно до ЗУ "Про освіту" навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати матеріал, який зараз подають дистанційно і підвести підсумки", - наголосила Мандзій.
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Коментарі 1
Що за заголовок???Згідно чинного законодавства,навчалький рік щороку закінчується 1 липня!!!!!Жовта преса виїжджає на скандальних заголовках статтей та сіє паніку між населенням
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