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В Україні продовжили навчальний рік у школах

В Україні продовжили навчальний рік у школах
Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу - в травні або червні учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал.

Про це заявила у відеозверненні т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.

"Щодо навчального року. Відповідно до ЗУ "Про освіту" навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати матеріал, який зараз подають дистанційно і підвести підсумки", - наголосила Мандзій.

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Теги: МОН, навчальний рік, карантин
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Коментарі 1
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Що за заголовок???Згідно чинного законодавства,навчалький рік щороку закінчується 1 липня!!!!!Жовта преса виїжджає на скандальних заголовках статтей та сіє паніку між населенням
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