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За кордоном від коронавірусу померла четверта українка

За кордоном від коронавірусу померла четверта українка
Кількість українців, які захворіли на коронавірус в інших країнах, збільшилася до 22 осіб.

Про це інформує УНІАН.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що кількість українців, які померли за кордоном від ускладнень внаслідок інфікування коронавірусом, зросла з 3 до 4 осіб.

Про це йдеться в оперативній інформації МЗС станом на 20:00 26 березня, але не уточнюється, у якій країні померла ще одна громадянка України. Усі померлі за кордоном - це жінки. Раніше три смерті сталися в Італії.

Також з 20 до 22 осіб зросла кількість українців, які лікуються, у таких країнах: п'ятеро - в Італії, четверо - у Німеччині, четверо - у Домініканській Республіці, по двоє - в Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, і по одному - в Іспанії, Нідерландах, США, Нігерії і на Сейшельських островах.

Кількість співвітчизників, які перебувають на карантині, залишається незмінною - 160 осіб. Зокрема, йдеться про такі країни: 106 - у Польщі, 16 - у Бразилії, 8 - у В'єтнамі, 8 - у Нігерії, 7 - у Німеччині, троє - в ОАЕ, двоє - у США, по одному - в Австралії, Азербайджані, Молдові, Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Росії, Чорногорії та Бельгії. Кількість українців, які одужали, зросла до 8: четверо - в Японії, двоє - в Італії, один - у Німеччині та один - у Польщі. Наразі всього в Україну повернулося 94 тис. 356 українців.

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Теги: коронавірус, смерть
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