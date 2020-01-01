Поліція Волині розшукує 32-річного злодія. ФОТО





Чоловік підозрюється у скоєнні злочину передбаченого ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102».



Конфіденційність гарантується.







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