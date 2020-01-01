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Поліція Волині розшукує 32-річного злодія. ФОТО

Поліція Волині розшукує 32-річного злодія. ФОТО
Поліція Волині розшукує 32-річного Ореста Орестовича Гриців, жителя Стрийського району Львівської області.

Чоловік підозрюється у скоєнні злочину передбаченого ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102».

Конфіденційність гарантується.

Поліція Волині розшукує 32-річного злодія. ФОТО


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Теги: розшук, Орест Орестович Гриців
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