Поліція Волині розшукує 32-річного злодія. ФОТО
Сьогодні, 16:56
Поліція Волині розшукує 32-річного Ореста Орестовича Гриців, жителя Стрийського району Львівської області.
Чоловік підозрюється у скоєнні злочину передбаченого ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102».
Конфіденційність гарантується.
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Чоловік підозрюється у скоєнні злочину передбаченого ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102».
Конфіденційність гарантується.
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