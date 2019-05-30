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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Як працювати під час карантину: роз'яснення волинського спеціаліста

Як працювати під час карантину: роз'яснення волинського спеціаліста
Начальник відділу з питань гігієни праці управління Держпраці у Волинській області Світлана Шеремета надала роз′яснення щодо вимог профілактичних заходів на робочих місцях для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це йдеться на сторінці установи у facebook.

Основними принципами профілактики інфекційних хвороб є дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності.

Основні поради щодо поведінки у період карантину на робочих місцях:

- верхній одяг зберігайте в окремій закритій шафі, яка використовується тільки для верхнього одягу;

- перед роботою ретельно помийте руки з милом, а тоді обробляйте їх спиртовмісним антисептиком. На сьогоднішній день це обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими об’єктами. Особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду).

- у разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри,через які можливе інфікування вірусом COVID-19;

- робоче місце, стіл, клавіатуру, «мишку», відкриті полки та інші поверхні кабінету протріть разовою серветкою з дезінфікуючим засобом для обробки поверхонь, на початку роботи та в кінці робочого дня;

- провітрювати приміщення через кожні 2-3 години;

- обмежити спілкування з колегами, робочі місця яких в інших приміщеннях (кабінетах), виробничі питання вирішувати через засоби телефонного зв′язку;

- поза межами свого робочого приміщення, при відвідуванні місць загального користування (санвузол, санітарні кімнати) одягати маску;

- правильно користуватися засобами індивідуального захисту, а саме: знімати маску не доторкаючись до зовнішньої поверхні, користуватись не більше 2-х годин, утилізувати лише в закриті ємності.

Для проведення дезінфекції використовують дезінфекційні засоби дозволені в Україні, що забезпечують ефективне знезараження щодо вірусних інфекції.

Необхідно дотримуватись інструкції до кожного окремого дезінфекційного засобу, в тому числі щодо дотримання його ефективної концентрації та експозиції (дотримання часу перебування на оброблюваній поверхні).

Антисептики для обробки шкіри рук – спиртовмісні препарати (зі вмістом спирту вище 60%), (діючі речовини – ізопропіловий, етиловий спирт чи їх комбінації); у тому числі такі, які мають пролонгований терміном дії та певний час захищають шкіру рук від хвороботворних мікроорганізмів, а саме: «Тонік «Біоцид плюс» – 6 год, «БактериоСол S» – 3 год., «БіоЛонг – шкірний антисептик» – 5 год., «Брилліант руки 2» – 3 год., «Сенсіва U» – 3 год.

Препарати для дезінфекції поверхонь з мінімальним терміном експозиції (експозиція від 30 сек до 2 хв) — спиртовмісні препарати (діючі речовини – ізопропіловий, етиловий спирт чи їх комбінації);

Для поверхонь, обладнання тощо – деззасоби на основі четвертинних амонієвих сполук чи, хлорвмісні препарати. Необхідно обирати такі засоби, які б забезпечували якісну дезінфекцію при невисокій концентрації розчину, короткому часу експозиції, не псували майно установи та поверхонь приміщень, не мали б неприємного запаху, бажано таблетовані форми для забезпечення чіткого дозування, наприклад: «Жавілар Ефект», «Інкрасепт», «Дезактін», «Соліклор», «Дез Таб», «Дезараль», «Тентамін», «Бланідас 300», «Бланідас Актив», «Медикарин», «Лізоформін», «Гуасепт» та інші.

Поверхні (меблів, підвіконників, тощо) можна дезінфікувати спиртовими антисептиками швидкої дії: «Фамідез», «Септофан квік», «Еконор дез експрес».

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Теги: карантин, праця, робота
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