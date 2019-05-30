Як працювати під час карантину: роз'яснення волинського спеціаліста

Начальник відділу з питань гігієни праці управління Держпраці у Волинській областінадала роз′яснення щодо вимог профілактичних заходів на робочих місцях для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.Про це йдеться на сторінці установи у facebook.Основними принципами профілактики інфекційних хвороб є дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності.Основні поради щодо поведінки у період карантину на робочих місцях:- верхній одяг зберігайте в окремій закритій шафі, яка використовується тільки для верхнього одягу;- перед роботою ретельно помийте руки з милом, а тоді обробляйте їх спиртовмісним антисептиком. На сьогоднішній день це обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими об’єктами. Особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду).- у разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри,через які можливе інфікування вірусом COVID-19;- робоче місце, стіл, клавіатуру, «мишку», відкриті полки та інші поверхні кабінету протріть разовою серветкою з дезінфікуючим засобом для обробки поверхонь, на початку роботи та в кінці робочого дня;- провітрювати приміщення через кожні 2-3 години;- обмежити спілкування з колегами, робочі місця яких в інших приміщеннях (кабінетах), виробничі питання вирішувати через засоби телефонного зв′язку;- поза межами свого робочого приміщення, при відвідуванні місць загального користування (санвузол, санітарні кімнати) одягати маску;- правильно користуватися засобами індивідуального захисту, а саме: знімати маску не доторкаючись до зовнішньої поверхні, користуватись не більше 2-х годин, утилізувати лише в закриті ємності.Для проведення дезінфекції використовують дезінфекційні засоби дозволені в Україні, що забезпечують ефективне знезараження щодо вірусних інфекції.Необхідно дотримуватись інструкції до кожного окремого дезінфекційного засобу, в тому числі щодо дотримання його ефективної концентрації та експозиції (дотримання часу перебування на оброблюваній поверхні).Антисептики для обробки шкіри рук – спиртовмісні препарати (зі вмістом спирту вище 60%), (діючі речовини – ізопропіловий, етиловий спирт чи їх комбінації); у тому числі такі, які мають пролонгований терміном дії та певний час захищають шкіру рук від хвороботворних мікроорганізмів, а саме: «Тонік «Біоцид плюс» – 6 год, «БактериоСол S» – 3 год., «БіоЛонг – шкірний антисептик» – 5 год., «Брилліант руки 2» – 3 год., «Сенсіва U» – 3 год.Препарати для дезінфекції поверхонь з мінімальним терміном експозиції (експозиція від 30 сек до 2 хв) — спиртовмісні препарати (діючі речовини – ізопропіловий, етиловий спирт чи їх комбінації);Для поверхонь, обладнання тощо – деззасоби на основі четвертинних амонієвих сполук чи, хлорвмісні препарати. Необхідно обирати такі засоби, які б забезпечували якісну дезінфекцію при невисокій концентрації розчину, короткому часу експозиції, не псували майно установи та поверхонь приміщень, не мали б неприємного запаху, бажано таблетовані форми для забезпечення чіткого дозування, наприклад: «Жавілар Ефект», «Інкрасепт», «Дезактін», «Соліклор», «Дез Таб», «Дезараль», «Тентамін», «Бланідас 300», «Бланідас Актив», «Медикарин», «Лізоформін», «Гуасепт» та інші.Поверхні (меблів, підвіконників, тощо) можна дезінфікувати спиртовими антисептиками швидкої дії: «Фамідез», «Септофан квік», «Еконор дез експрес».