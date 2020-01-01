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На Волині за минулу добу горіло понад 26 гектарів сухої трави

На Волині за минулу добу горіло понад 26 гектарів сухої трави
На Волині за минулу добу ліквідували 20 пожеж в екосистемах. Площа пожеж загалом склала понад 26 га.

Зокрема, загорання сухої трави спричинило перекидання вогню на чагарники поблизу с. Залужжя Володимир-Волинського району (площа 2 га), с.Миловань (площа 1,5 га) та с. Високе Любомльського району (площа 3 га), с. Височне Рантнівського району (площа 1 га), с. Нова Вижва Старовижівського району (площа 2 га), - пише ДСНС у Волинській області.

Також виникла пожежа площею близько 2 га на торфянику поблизу с. Велика Ведмежка Маневицького району.

Всі пожежі ліквідовані. До гасіння пожеж залучались понад 30 одиниць пожежної техніки та більше 70-и співробітників Державних пожежно-рятувальних частин та постів Управління ДСНС у Волинській області, місцевої пожежної охорони ОТГ та пожежних команд лісгоспів, також допомагало місцеве населення.

На Волині за минулу добу горіло понад 26 гектарів сухої трави
На Волині за минулу добу горіло понад 26 гектарів сухої трави
На Волині за минулу добу горіло понад 26 гектарів сухої трави
На Волині за минулу добу горіло понад 26 гектарів сухої трави

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Теги: пожежа, Волинь
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