На Волині за минулу добу горіло понад 26 гектарів сухої трави





Зокрема, загорання сухої трави спричинило перекидання вогню на чагарники поблизу с. Залужжя Володимир-Волинського району (площа 2 га), с.Миловань (площа 1,5 га) та с. Високе Любомльського району (площа 3 га), с. Височне Рантнівського району (площа 1 га), с. Нова Вижва Старовижівського району (площа 2 га), - пише ДСНС у Волинській області.



Також виникла пожежа площею близько 2 га на торфянику поблизу с. Велика Ведмежка Маневицького району.



Всі пожежі ліквідовані. До гасіння пожеж залучались понад 30 одиниць пожежної техніки та більше 70-и співробітників Державних пожежно-рятувальних частин та постів Управління ДСНС у Волинській області, місцевої пожежної охорони ОТГ та пожежних команд лісгоспів, також допомагало місцеве населення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулу добу ліквідували 20 пожеж в екосистемах. Площа пожеж загалом склала понад 26 га.Зокрема, загорання сухої трави спричинило перекидання вогню на чагарники поблизу с. Залужжя Володимир-Волинського району (площа 2 га), с.Миловань (площа 1,5 га) та с. Високе Любомльського району (площа 3 га), с. Височне Рантнівського району (площа 1 га), с. Нова Вижва Старовижівського району (площа 2 га), - пише ДСНС у Волинській області.Також виникла пожежа площею близько 2 га на торфянику поблизу с. Велика Ведмежка Маневицького району.Всі пожежі ліквідовані. До гасіння пожеж залучались понад 30 одиниць пожежної техніки та більше 70-и співробітників Державних пожежно-рятувальних частин та постів Управління ДСНС у Волинській області, місцевої пожежної охорони ОТГ та пожежних команд лісгоспів, також допомагало місцеве населення.

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