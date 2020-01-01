Не вистачає 50 тисяч гривень: волинянці потрібні кошти на заміну серцевого клапана
Сьогодні, 15:20
Жительці Нововолинська Людмилі Шабас потрібна заміна серцевого клапану. На операцію не вистачає грошей.
Про допомогу для Людмили Шабас звернулась її онука. Вона розповіла, що Людмилі встановили діагноз аневризма аорти та кальциноз фіброзного кільця аортального клапана, - пише Буг.
Жінці потрібна заміна серцевого клапану. Операцію будуть проводити у Львові. Родині Людмили не вистачає 50 000 гривень, тому вони звертаються по допомогу до небайдужих.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 4149 4996 5028 6071 Аліна Царук Володимирівна.
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Про допомогу для Людмили Шабас звернулась її онука. Вона розповіла, що Людмилі встановили діагноз аневризма аорти та кальциноз фіброзного кільця аортального клапана, - пише Буг.
Жінці потрібна заміна серцевого клапану. Операцію будуть проводити у Львові. Родині Людмили не вистачає 50 000 гривень, тому вони звертаються по допомогу до небайдужих.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 4149 4996 5028 6071 Аліна Царук Володимирівна.
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