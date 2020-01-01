вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не вистачає 50 тисяч гривень: волинянці потрібні кошти на заміну серцевого клапана

Не вистачає 50 тисяч гривень: волинянці потрібні кошти на заміну серцевого клапана
Жительці Нововолинська Людмилі Шабас потрібна заміна серцевого клапану. На операцію не вистачає грошей.

Про допомогу для Людмили Шабас звернулась її онука. Вона розповіла, що Людмилі встановили діагноз аневризма аорти та кальциноз фіброзного кільця аортального клапана, - пише Буг.

Жінці потрібна заміна серцевого клапану. Операцію будуть проводити у Львові. Родині Людмили не вистачає 50 000 гривень, тому вони звертаються по допомогу до небайдужих.

Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 4149 4996 5028 6071 Аліна Царук Володимирівна.

Не вистачає 50 тисяч гривень: волинянці потрібні кошти на заміну серцевого клапана

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Людмила Шабас, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обмежили «апетит» рибалок: викрили двох волинян, які полювали під водою гарпунними рушницями
Сьогодні, 15:45
Медикам «швидкої» у Луцьку передали тисячу банок антисептика
Сьогодні, 15:39
Не вистачає 50 тисяч гривень: волинянці потрібні кошти на заміну серцевого клапана
Сьогодні, 15:20
Нардепи не підтримали зміни до Бюджету-2020
Сьогодні, 15:13
Сільського голову на Волині підозрюють у службовому підробленні
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
В Україні спростили отримання допомоги по безробіттю В Україні спростили отримання допомоги по безробіттю
Сьогодні, 05:05
Для атовця з Волині збирають кошти на лікування складних опіків Для атовця з Волині збирають кошти на лікування складних опіків
29 березень, 08:33
Волинські юристи розповіли, як протидіяти домашньому насильству Волинські юристи розповіли, як протидіяти домашньому насильству
28 березень, 23:23
У МЗС пояснили, як допоможуть українцям за кордоном У МЗС пояснили, як допоможуть українцям за кордоном
27 березень, 19:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обмежили «апетит» рибалок: викрили двох волинян, які полювали під водою гарпунними рушницями
Сьогодні, 15:45
 0
Медикам «швидкої» у Луцьку передали тисячу банок антисептика
Сьогодні, 15:39
 0
Не вистачає 50 тисяч гривень: волинянці потрібні кошти на заміну серцевого клапана
Сьогодні, 15:20
 0
Нардепи не підтримали зміни до Бюджету-2020
Сьогодні, 15:13
 0
Сільського голову на Волині підозрюють у службовому підробленні
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8