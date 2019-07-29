Найбільше летальних випадків від COVID-19 реєструють у хворих на цукровий діабет, – МОЗ





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише



За його словами, сьогодні в статистику летальних випадків потрапляють усі люди, у яких діагностували коронавірусну хворобу.



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«Це не значить, що у всіх 17 випадках коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку. Проводиться аналіз. Розглядаючи кожен конкретний випадок, ми відслідковуємо, що смерть відбувається і з інших причин. Тому найближчим часом на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я ми покажемо детальну розбивку по кожному із 17 випадків. Звертаємо увагу, що найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих на цукровий діабет», – сказав Ляшко.



Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів станом на 1 квітня загалом підтверджено 669 випадків COVID-19, з них на Волині - 7.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні найбільше летальних випадків після коронавірусу реєструється у хворих на цукровий діабет.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, пише "Радіо Свобода" За його словами, сьогодні в статистику летальних випадків потрапляють усі люди, у яких діагностували коронавірусну хворобу.«Це не значить, що у всіх 17 випадках коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку. Проводиться аналіз. Розглядаючи кожен конкретний випадок, ми відслідковуємо, що смерть відбувається і з інших причин. Тому найближчим часом на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я ми покажемо детальну розбивку по кожному із 17 випадків. Звертаємо увагу, що найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих на цукровий діабет», – сказав Ляшко.Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, з них на Волині - 7.

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