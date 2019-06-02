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У Володимирі медики врятували життя пацієнту з ішемічним інсультом

У Володимирі медики врятували життя пацієнту з ішемічним інсультом
У Володимир-Волинському ТМО проведена лікарями процедура тромболізису врятувала життя чоловікові з ішемічним інсультом.

Зазначається, що чоловік 1963 року народження з ознаками гострого інсульту потрапив в приймальне відділення лікарні близько другої години ночі 3 березня. Завдяки скоординованій роботі чергового лікаря, рентгенолога, лікаря-анестезіолога, невролога, персоналу приймального відділення, ВАІТ та лабораторії, пацієнт був вчасно обстежений, - йдеться на сайті міста Володимира-Волинського.

Зокрема, йому провели комп’ютерну томографію головного мозку, лабораторні дослідження, клінічний огляд. Чоловіку встановили діагноз “ішемічний інсульт” та у зв’язку з відсутністю протипоказань запропонували провести тромболітичну терапію, яку застосували після надання хворим згоди.

Стан пацієнта покращився уже протягом години з подальшим повним відновленням всіх порушених функцій. Терапія дала можливість спостерігати практично миттєве поліпшення стану здоров’я чоловіка, а вже на 5 день його виписали з лікарні.

Нагадаємо, що у Володимирі-Волинському процедуру тромболізису – розчинення тромбу при гострому ішемічному інсульті – вперше провели у відділі інтенсивної терапії територіально-медичного об’єднання міста в жовтні 2019 року. У попередньому випадку жінку привезли з паралічем, а вийшла вона із реанімації своїми ногами.

Головне фото ілюстративне.

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Теги: медики, порятунок, життя
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