Коли у помешканнях лучан можуть вимкнути тепло

Повідомили, коли у Луцьку можуть припинити опалювальний сезон.Про це на своїй сторінці у facebook написав радник мераЗа його словами, чимало лучан запитують щодо відключення опалення в помешканнях.Згідно з нормативами, можливість відключати опалення та припиняти опалювальний сезон є у тому випадку, коли середня добова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль не нижча 8 градусів тепла."Згідно прогнозу погоди, можливість прийняти таке рішення буде не раніше 9-10 квітня", - відзначив він.