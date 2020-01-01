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Коли у помешканнях лучан можуть вимкнути тепло

Коли у помешканнях лучан можуть вимкнути тепло
Повідомили, коли у Луцьку можуть припинити опалювальний сезон.

Про це на своїй сторінці у facebook написав радник мера Ігор Поліщук.

За його словами, чимало лучан запитують щодо відключення опалення в помешканнях.

Згідно з нормативами, можливість відключати опалення та припиняти опалювальний сезон є у тому випадку, коли середня добова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль не нижча 8 градусів тепла.

"Згідно прогнозу погоди, можливість прийняти таке рішення буде не раніше 9-10 квітня", - відзначив він.

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Теги: тепло, Луцьк
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