Коли у помешканнях лучан можуть вимкнути тепло
Сьогодні, 16:03
Повідомили, коли у Луцьку можуть припинити опалювальний сезон.
Про це на своїй сторінці у facebook написав радник мера Ігор Поліщук.
За його словами, чимало лучан запитують щодо відключення опалення в помешканнях.
Згідно з нормативами, можливість відключати опалення та припиняти опалювальний сезон є у тому випадку, коли середня добова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль не нижча 8 градусів тепла.
"Згідно прогнозу погоди, можливість прийняти таке рішення буде не раніше 9-10 квітня", - відзначив він.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав радник мера Ігор Поліщук.
За його словами, чимало лучан запитують щодо відключення опалення в помешканнях.
Згідно з нормативами, можливість відключати опалення та припиняти опалювальний сезон є у тому випадку, коли середня добова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль не нижча 8 градусів тепла.
"Згідно прогнозу погоди, можливість прийняти таке рішення буде не раніше 9-10 квітня", - відзначив він.
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