У Луцьку просять відновити рух тролейбусів і дозволити проїзд за спецперепустками
Сьогодні, 09:00
У Луцьку просять розглянути питання щодо відновлення роботи електротранспорту (тролейбусів) для перевезення певних категорій громадян, які працюють на стратегічних підприємствах міста.
Відповідну петицію зареєстрував Юрій Дудко.
Автор зауважує, що деяким людям, які у час карантину усе одно ходять на роботу, доводиться долати пішки чималі відстані.
То чоловік просить відновити курсування тролейбусів і пускати до них пасажирів за спеціальними перепустками, як це запроваджено в інших містах і з постійним контролем правоохоронців.
Петицію зареєстрували учора, 2 квітня. Для голосування за неї є 14 днів.
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Відповідну петицію зареєстрував Юрій Дудко.
Автор зауважує, що деяким людям, які у час карантину усе одно ходять на роботу, доводиться долати пішки чималі відстані.
То чоловік просить відновити курсування тролейбусів і пускати до них пасажирів за спеціальними перепустками, як це запроваджено в інших містах і з постійним контролем правоохоронців.
Петицію зареєстрували учора, 2 квітня. Для голосування за неї є 14 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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