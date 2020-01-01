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У Луцьку просять відновити рух тролейбусів і дозволити проїзд за спецперепустками

У Луцьку просять відновити рух тролейбусів і дозволити проїзд за спецперепустками
У Луцьку просять розглянути питання щодо відновлення роботи електротранспорту (тролейбусів) для перевезення певних категорій громадян, які працюють на стратегічних підприємствах міста.

Відповідну петицію зареєстрував Юрій Дудко.

Автор зауважує, що деяким людям, які у час карантину усе одно ходять на роботу, доводиться долати пішки чималі відстані.

То чоловік просить відновити курсування тролейбусів і пускати до них пасажирів за спеціальними перепустками, як це запроваджено в інших містах і з постійним контролем правоохоронців.

Петицію зареєстрували учора, 2 квітня. Для голосування за неї є 14 днів.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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