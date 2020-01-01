У Луцьку просять відновити рух тролейбусів і дозволити проїзд за спецперепустками





Відповідну Юрій Дудко.



Автор зауважує, що деяким людям, які у час карантину усе одно ходять на роботу, доводиться долати пішки чималі відстані.



То чоловік просить відновити курсування тролейбусів і пускати до них пасажирів за спеціальними перепустками, як це запроваджено в інших містах і з постійним контролем правоохоронців.



Петицію зареєстрували учора, 2 квітня. Для голосування за неї є 14 днів.

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