На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 117 пожеж





Про це інформує УДСНС України у Волинській області.



"Унаслідок пожеж 1 людина загинула та 1 людина травмована. На воді врятовано 1 людину. В ДТП врятовано 1 людину", - йдеться у повідомлені.



За тиждень працівники групи піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 30 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Знешкодження проводилося в Турійському, Шацькому, Рожищенському, Локачинському та Луцькому районах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у період з 30 березня по 5 квітня рятувальники 117 разів виїжджали на гасіння пожеж.Про це інформує УДСНС України у Волинській області."Унаслідок пожеж 1 людина загинула та 1 людина травмована. На воді врятовано 1 людину. В ДТП врятовано 1 людину", - йдеться у повідомлені.За тиждень працівники групи піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 30 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Знешкодження проводилося в Турійському, Шацькому, Рожищенському, Локачинському та Луцькому районах.

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