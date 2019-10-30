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На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 117 пожеж

На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 117 пожеж
На Волині у період з 30 березня по 5 квітня рятувальники 117 разів виїжджали на гасіння пожеж.

Про це інформує УДСНС України у Волинській області.

"Унаслідок пожеж 1 людина загинула та 1 людина травмована. На воді врятовано 1 людину. В ДТП врятовано 1 людину", - йдеться у повідомлені.

За тиждень працівники групи піротехнічних робіт вилучили та знешкодили 30 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Знешкодження проводилося в Турійському, Шацькому, Рожищенському, Локачинському та Луцькому районах.
На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 117 пожеж

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Теги: пожежі, рятувальники
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