Від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка





Про це повідомляє



Ада Зануссо народилася у 1916 році і останні роки мешкала у будинку для літніх людей у місті Б’єллa на півночі Італії. 17 березня літній жінці стало зле – у неї була висока температура, проблеми з диханням. Пізніше тест підтвердив, що у неї коронавірус.



Її син Джамп'єро сказав, що підозрював, що його мама була хвора на COVID-19 через велику кількість випадків захворювання в її будинку.



"Але зараз вона відновлюється, і лікарі вважають її найстарішою людиною в світі, яка видужала" - зазначив він.



Слід зазначити, що у будинку літніх людей, де мешкає Зануссо, від коронавірусу померли 20 осіб.



"Вона вже встає з ліжка і сідає на стілець. Вона анітрохи не втратила своєї ясності розуму. Її відновлення - велика радість і нагорода для всіх тих, хто дбав про неї в ці важкі дні" – розповідає один з лікарів.



Раніше від коронавірусу видужали дві 103-річні пацієнтки – китаянка з міста Ухань і мешканка Ірану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка, яка стала найстаршою людиною в світі, що подолала хворобу.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.народилася у 1916 році і останні роки мешкала у будинку для літніх людей у місті Б’єллa на півночі Італії. 17 березня літній жінці стало зле – у неї була висока температура, проблеми з диханням. Пізніше тест підтвердив, що у неї коронавірус.Її син Джамп'єро сказав, що підозрював, що його мама була хвора на COVID-19 через велику кількість випадків захворювання в її будинку."Але зараз вона відновлюється, і лікарі вважають її найстарішою людиною в світі, яка видужала" - зазначив він.Слід зазначити, що у будинку літніх людей, де мешкає Зануссо, від коронавірусу померли 20 осіб."Вона вже встає з ліжка і сідає на стілець. Вона анітрохи не втратила своєї ясності розуму. Її відновлення - велика радість і нагорода для всіх тих, хто дбав про неї в ці важкі дні" – розповідає один з лікарів.Раніше від коронавірусу видужали дві 103-річні пацієнтки – китаянка з міста Ухань і мешканка Ірану.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію