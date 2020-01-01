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На Волині на 6 осіб оформили протоколи за порушення самоізоляції

На Волині на 6 осіб оформили протоколи за порушення самоізоляції
На Волині шістьох осіб, які порушили умови самоізоляції, притягнули до адміністративної відповідальності. Попередньо, усі вони підписували інформовану добровільну згоду на суворе дотримання карантинних умов та самоізоляції.

Про це розповіла заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Дудковська в ході робочої наради із керівниками райдержадміністрацій, міськими головами та головами ОТГ, - повідомляють в управлінні інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

«Усі волиняни, які перетнули кордон України, підписали інформовану добровільну згоду на самоізоляцію. Наразі проводиться спільна робота представників лабораторного центру, поліції та медиків щодо дотримання цими особами умов самоізоляції. За останній тиждень по пунктах пропуску "Ягодин", "Доманове" та "Дольськ", через державний кордон з Польщею та Білорусією, кордон перетнуло близько 8,5 тис. осіб. З них - понад 1600 волинян. Списки громадян з інших областей передані до територіальних лабораторних центрів», – розповіла Лариса Дудковська.

Окрім цього, додають, що за період дії карантину в області до адміністративної відповідальності притягнули 68 осіб. З них: 19 – керівників торгових закладів, 36 – працівників підприємств і установ, 1 – водій, та 6 осіб, які порушили самоізоляцію.

З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції в області розпочали роботи із санітарної обробки автомобільного транспорту та автошляхів із залученням спецтранспорту. Такі роботи проводяться у місті Луцьку, Володимир-Волинському, Шацькому, Горохівському, Ратнівському та Маневицькому районах.


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Теги: самоізоляція, Волинь, порушення
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