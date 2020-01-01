На Київщині хвора на коронавірус жінка народила здорового малюка
Сьогодні, 14:48
Жінка з Бучі (Київська область), у якій підтвердили коронавірус, народила здорову дитину в лікарні міста Біла Церква.
Про це на свій сторінці у Facebook написав мер Бучі Анатолій Федорук, - пише Обозреватель.
За його словами, на світ з'явився хлопчик вагою 3 кілограми.
"Життя триває! Отримав гарну новину від свого колеги з міста Біла Церква. Наша жителька, у якої був підтверджений коронавірус, 7 квітня народила здорового хлопчика вагою 3 кг. Бажаю малюкові міцного здоров'я, а мамі – якнайшвидшого одужання! Громада міста чекає вашого повернення!" – зазначив міський голова.
Варто зауважити, що це вже другий випадок у пологовому будинку в Білій Церкві.
Два тижні тому мешканка Ірпіня з COVID-19 народила здорову дитину. У малюка не виявили вірус і незабаром вона сама одужала.
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Про це на свій сторінці у Facebook написав мер Бучі Анатолій Федорук, - пише Обозреватель.
За його словами, на світ з'явився хлопчик вагою 3 кілограми.
"Життя триває! Отримав гарну новину від свого колеги з міста Біла Церква. Наша жителька, у якої був підтверджений коронавірус, 7 квітня народила здорового хлопчика вагою 3 кг. Бажаю малюкові міцного здоров'я, а мамі – якнайшвидшого одужання! Громада міста чекає вашого повернення!" – зазначив міський голова.
Варто зауважити, що це вже другий випадок у пологовому будинку в Білій Церкві.
Два тижні тому мешканка Ірпіня з COVID-19 народила здорову дитину. У малюка не виявили вірус і незабаром вона сама одужала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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