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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Київщині хвора на коронавірус жінка народила здорового малюка

На Київщині хвора на коронавірус жінка народила здорового малюка
Жінка з Бучі (Київська область), у якій підтвердили коронавірус, народила здорову дитину в лікарні міста Біла Церква.

Про це на свій сторінці у Facebook написав мер Бучі Анатолій Федорук, - пише Обозреватель.

За його словами, на світ з'явився хлопчик вагою 3 кілограми.

"Життя триває! Отримав гарну новину від свого колеги з міста Біла Церква. Наша жителька, у якої був підтверджений коронавірус, 7 квітня народила здорового хлопчика вагою 3 кг. Бажаю малюкові міцного здоров'я, а мамі – якнайшвидшого одужання! Громада міста чекає вашого повернення!" – зазначив міський голова.

Варто зауважити, що це вже другий випадок у пологовому будинку в Білій Церкві.

Два тижні тому мешканка Ірпіня з COVID-19 народила здорову дитину. У малюка не виявили вірус і незабаром вона сама одужала.

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Теги: коронавірус, вагітна
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