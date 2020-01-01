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Завтра, 9 квітня, не буде світла на декількох вулицях Луцька

Завтра, 9 квітня, не буде світла на декількох вулицях Луцька
У четвер, 9 квітня, на декількох вулицях Луцька буде припинене елетропостачання.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго”.

Електроенергію відключать у такий час та за такими адресами:

13.30- 17.00- вул. Купріна, вул. Хурсенка, вул. Кутузова, вул. Кривоноса, вул. Поліська Січ, вул. Богачука, вул. Задворецька, вул. Панфілова, вул. Баженова, вул. Островського, вул. Рівненська (частково)

09.00- 17.00 - вул. Саперів, вул. К. Савури, 23-31, вул. Огієнка, 7-17, 14-22.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: світло, Луцьк, відключення
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