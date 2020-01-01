Завтра, 9 квітня, не буде світла на декількох вулицях Луцька
Сьогодні, 19:00
У четвер, 9 квітня, на декількох вулицях Луцька буде припинене елетропостачання.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго”.
Електроенергію відключать у такий час та за такими адресами:
13.30- 17.00- вул. Купріна, вул. Хурсенка, вул. Кутузова, вул. Кривоноса, вул. Поліська Січ, вул. Богачука, вул. Задворецька, вул. Панфілова, вул. Баженова, вул. Островського, вул. Рівненська (частково)
09.00- 17.00 - вул. Саперів, вул. К. Савури, 23-31, вул. Огієнка, 7-17, 14-22.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго”.
Електроенергію відключать у такий час та за такими адресами:
13.30- 17.00- вул. Купріна, вул. Хурсенка, вул. Кутузова, вул. Кривоноса, вул. Поліська Січ, вул. Богачука, вул. Задворецька, вул. Панфілова, вул. Баженова, вул. Островського, вул. Рівненська (частково)
09.00- 17.00 - вул. Саперів, вул. К. Савури, 23-31, вул. Огієнка, 7-17, 14-22.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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