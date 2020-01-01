Завтра, 9 квітня, не буде світла на декількох вулицях Луцька





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго”.



Електроенергію відключать у такий час та за такими адресами:



13.30- 17.00- вул. Купріна, вул. Хурсенка, вул. Кутузова, вул. Кривоноса, вул. Поліська Січ, вул. Богачука, вул. Задворецька, вул. Панфілова, вул. Баженова, вул. Островського, вул. Рівненська (частково)



09.00- 17.00 - вул. Саперів, вул. К. Савури, 23-31, вул. Огієнка, 7-17, 14-22.



Просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 9 квітня, на декількох вулицях Луцька буде припинене елетропостачання.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго”.Електроенергію відключать у такий час та за такими адресами:13.30- 17.00- вул. Купріна, вул. Хурсенка, вул. Кутузова, вул. Кривоноса, вул. Поліська Січ, вул. Богачука, вул. Задворецька, вул. Панфілова, вул. Баженова, вул. Островського, вул. Рівненська (частково)09.00- 17.00 - вул. Саперів, вул. К. Савури, 23-31, вул. Огієнка, 7-17, 14-22.Просять вибачення за тимчасові незручності.

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